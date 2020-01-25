Завтра в Украине, в воскресенье 26 января будет сухо. Теплой погода будет в начале следующей недели, а ближе к среде ожидаются осадки.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Температура воздуха в течение дня 26 января будет колебаться от +2 до +5 градусов, на юге + 4 + 9 градусов", - обещает синоптик.

Что касается столицы Украины, то в Киеве температура воздуха установится на уровне от +2 до +4 градусов. Осадков в Киеве синоптик не предвещает.

"Начало недели будет теплым, осадки подойдут ориентировочно в среду", - пишет Наталка Диденко.

Скриншот: Facebook/ Наталка Діденко

Так, судя по метеорологическим данным, зима все еще не пришла в Украину. Ранее мы писали, что в городе Вышгород Киевской области от аномального тепла в январе расцвели подснежники и сакура .

Зимний сезон 2019-2020 стал самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. "Страна" писала, что большая часть украинцев считают, что сейчас на Земле происходит глобальное изменение климата.