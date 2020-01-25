Заработная плата за декабрь секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова составила 98,1 тыс. гривен, из которых 50,4 тысячи – премия.

Оклад секретаря СНБО составляет 18 тыс. гривен. Почти столько же (16 тыс. гривен) Данилов получил "за интенсивность труда", передают "Украинские новости".

Надбавка "за выслугу лет" составляет 3,8 тыс. гривен. А вот за работу в условиях режимных ограничений и как государственному эксперту по вопросам тайн Данилов получил 3,6 тыс. гривен.

Также журналисты опубликовали ответ аппарата СНБО, в котором говорится, что из зарплаты Данилова на налоги ушло почти 20 тыс. гривен.

"Всего начислено заработной платы - 98 135 гривен. Удержан налог с доходов физических лиц – 17 664 гривны. Удержан военный сбор – 1 472 гривны. Всего удержано налогов – 19 136 гривен. К выдаче – 78 998 гривен", - говорится в документе.

При этом первому заместителю секретаря СНБО Михаилу Ковалю было начислено 107 540 гривен зарплаты за декабрь, заместителю Сергею Демедюку – 103 897 гривен, а заместителю Сергею Кривоносу – 73 580 гривен.

Фото: ukranews.com

Напомним, в Украине директор государственного предприятия "Антонов" Алексей Донец, председатель правления акционерного общества "Укрзализныця" Евгений Кравцов и генеральный директор государственной компании "Укрпочта" Игорь Смелянский зарабатывают больше, чем президент США Дональд Трамп. Последний получает 400 тысяч долларов в год.

Также "Страна" писала, что глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев рассказал, что нужно сделать, чтобы не было претензий к его гигантской премии, которую он получил за победу в Стокгольмском арбитраже и перевел маме в США. Для этого необходимо вернуть деньги российской компании "Газпром".