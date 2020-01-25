Министр культуры Украины Владимир Бородянский в субботу, 25 января, провел собеседование с кандидатами на должность главы Государственной службы по вопросам этнополитики и религии. Он спрашивал про отношение к господдержке Православной церкви Украины и позиции относительно "антицерковного" закона.

О подробностях того, как проходили собеседования, "Стране" стало известно из своих источников.

Так, на собеседованиях министр задавал кандидатам вопросы об их отношении к государственной поддержке ПЦУ. В частности, о том, как они на своих должностях намерены способствовать введению поочередного богослужения в храмах, ныне принадлежащих УПЦ.

Также он спрашивал о готовности лоббировать принятие законопроекта 0931, который многие религиозные деятели считают антицерковным.

Напомним, законопроект №0931 предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях нормами о предотвращении и противодействии дискриминации. Оппоненты принятия закона говорят о том, что он уничтожит свободу слова, ведь по нему запрещается критиковать ЛГБТ.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Украине прошел конкурс на должность главы Госкомитета по вопросам этнополитики религии при Минкульте.