В Китае из-за ситуации с коронавирусом власти ввели высший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в 25 провинциях из 33. В список попали такие провинции, как Гуандун, Хэнань, Хунань, Чжэцзян, Аньхой, Цзянси, Сычуань, Шаньдун, Юньнань, Гуйчжоу, Фуцзянь, Цзянсу, Хайнань, Хэйлунцзян, Хэбэй, Ганьсу, Ляонин, Шаньси, Синьцзян-Уйгурский и Гуанси-Чжуанский автономные районы.

Первой о повышенном режиме ЧС объявила провинция Хубэй, где находится очаг вируса – город Ухань, а всего под действие режим попадает 1,2 млрд человек, передает Beijing News Express.

Так, высший уровень реагирования объявляется в случае, если населению грозит крупная чрезвычайная ситуация, которая связана со здоровьем.

Позже высший уровень реагирования ввели города центрального подчинения – Пекин, Шанхай, Чунцин и Тяньцзинь.

Кроме того, власти КНР решили приостановить работу автобусов, которые курсируют между провинциями. Это должно помочь сдерживанию вируса. Решение должно вступить в силу 26 января.

Напомним, в Китае продолжает распространяться опасная болезнь, которую уже окрестили "уханьской пневмониней" и которая вызывается новым типом коронавируса. В пятницу, 24 января, стало известно, что в Украине зафиксировали три случая подозрения на заражение вирусом. Также мы писали, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал создание штаба по противодействию коронавирусу.