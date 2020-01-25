В терминале F, который заработал в марте 2019 года после перерыва в пять лет, до сих пор нет магазинов дьюти-фри и кафе. Конкурс на аренду площадей должен пройти не раньше февраля 2020 года. Так что магазины и кафе откроются как минимум в конце года, если не будет сложностей с законом об аренде.

Об этом генеральный директор аэропорта “Борисполь” Павел Рябикин заявил в интервью изданию “Лига.Бизнес”.

Он высказался против новой процедуры проведения конкурса на право аренды торговых площадей, когда вместо одного большого лота площадь разделят на десяток небольших кусков.

“Есть мировая практика в этом специфическом бизнесе и в мире не так уж много крупных операторов беспошлинной торговли. Для максимально эффективной эксплуатации нужны крупные операторы. В идеале - один на дьюти-фри и один на общепит (но с разными брендами)”, - сообщил он.

В новом варианте есть риск, что выиграют компании, которые будут продавать только высокомаржинальные товары.

“В результате получим четыре магазина по продаже алкоголя, сигарет и парфюмерии. При этом, не будет электроники, сувениров и т.д.”, - добавил он.

Для аэропорта это будет означать более низкий средний чек в зоне дьюти-фри и, следовательно, уменьшение доходов от концессионного платежа.

“Если сейчас c одним комплексным оператором мы имеем средний чек на человека около $100, то получим примерно $38-$40”, - рассказал гендиректор.

В аренде торговых площадей в терминале F заинтересованность высказывала и БФ-Групп, и компании, представляющие Duty free, компании Duty Free Americas.

Он рассказал, что с 1 февраля вступает в силу новый закон “Об аренде государственного и коммунального имущества”, который повлечет перезапуск процедуры в соответствии с новым законом.

“Для запуска на Prozorro должна быть утверждена вся подзаконная база. Практика показывает, что это иногда занимает полгода. Не хочу быть пессимистом, но если мы в конце года увидим в терминале F коммерцию, я буду счастлив”, - заявил он.

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