В Министерстве юстиции Украины подсчитали, что за последние 3 года именем Татьяны были названы 2957 девушек.

Таким образом, чиновники решили поздравить всех Татьян с именинами, говорится у них в сообщении на Facebook.

Скриншот: facebook.com/minjust.official

"Поздравляем всех Татьян с Днем ангела. И по этому случаю, мы узнали, сколько девочек было названо именем Татьяна течение 2017-2019 годов", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/minjust.official

Уточним, что сегодня, 25 января, в Украине отмечают Татьянин день. По этому случаю "Страна" подготовила топ красивых поздравлений, открыток и картинок.

Кроме того, сегодня же отмечается и Международный день студента, который всегда совпадает с Татьяниным днем. По этому поводу мы также собрали наиболее красивые поздравления и открытки.