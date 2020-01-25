Новые украинские бронетранспортеры БТР-4 "Буцефал" пошли трещинами из-за дефектов сварного шва, хотя на них стоит клеймо военного представительства Министерства обороны Украины.

Это уже не первый случай, когда "Лозовский кузнечно-механический завод" выпускает брак, который подает по 3,2 млн гривен. Из 127 переданных корпусов БТР, в 53 из них были обнаружены дефекты.

Так, канал Defence Express опубликовал видео на YouTube, на котором четко виден брак корпуса украинских "Буцефалов".

В описании к нему говорится, что завод поставил на "Харьковское конструкторское бюро машиностроения" три первых корпуса с отечественной "71" марки стали для БТР-4 новой партии.

"...на бракованной броне стоит клеймо военного представительства Министерства обороны, что с этими корпусами все в порядке", - говорится в подписи.

Уточняется, что корпусы поставлялись на вооружение армии в период с 2014 года.

Видео: YouTube/Defense Express Channel

Напомним, в Украине создали новую командно-штабную машину БТР-3КШ, которая предназначена для управления подразделениями в условиях современного поля боя.

Также "Страна" писала, что в феврале прошлого года представители "Укроборонпрома" и компании из ОАЭ Calidus LLC представили на выставке в Абу-Даби совместно разработанный бронетранспортер "Al-Wahash" с боевым модулем БМ-3М "Штурм".