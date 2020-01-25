В Болгарии вчера задержали Алексея Левина, которого подозревают в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

На нее напали 1 августа 2018 года. Гандзюк плеснули в лицо концентрированной серной кислотой. Через несколько месяцев, 4 ноября, она умерла в больнице от обрыва тромба.

Это была явно заказная акция. Непосредственных исполнителей, пятерых мужчин, летом 2019 года приговорили к разным срокам заключения. А вот вероятные организаторы и заказчик до сих пор под следствием.

"Страна" разбиралась, кто такой Левин и почему в последнее время активизировалось следствие по делу Гандзюк.

Как расследовалось дело Гандзюк

Только к февралю 2019 года - то есть спустя семь месяцев после нападения на активистку - следствие выдвинуло более-менее оформленную версию.

Генпрокурор Юрий Луценко назвал заказчиком главу Херсонского облсовета Владислава Мангера. Организаторами - уголовника-рецидивиста Алексея Левина и Игоря Павловского, который был помощником нардепа БПП Николая Паламарчука

Павловский, по версии следствия, подыскал исполнителей, среди которых нашлись и ветераны АТО. А Левин посредничал между ним и заказчиком.

11 февраля этому предполагаемому заказчику - главе Херсонского облсовета - вручили подозрение.

Интересно, что Мангер на тот момент состоял в "Батькивщине". После этого заговорили о том, что у Порошенко через дело Гандзюк хотят дискредитировать Тимошенко - ЮВТ рассматривалась Банковой как основной конкурент на предстоящих выборах президента.

Тем более, что губернатор области Алексей Гордеев из "Блока Порошенко", на причастность которого к смерти Гандзюк указывали ее родители, остался вне подозрений.

Но вернемся к Мангеру. Следствие считало, что он побил горшки с Гандзюк на почве незаконной вырубки лесов, которые специально поджигали, чтобы списать проданный лес как сгоревший. "Страна" рассказывала об этой версии сразу после смерти Гандзюк.

Сам подозреваемый заявил, что с Екатериной даже знаком не был. И позже говорил, что атака на нее курировалась со стороны СБУ.

Суд в итоге арестовал Мангера с правом выйти под залог. А в апреле ему смягчили подозрение - с заказа убийства на заказ избиения - и еще позже снизили сумму залога. Летом же следствие по нему вообще остановили.

Той же весной, в начале мая, суд выпустил под ночной домашний арест одного из подозреваемых в организации преступления - Игоря Павловского. Он сидел в СИЗО с ноября.

Объяснили это состоянием его здоровья. А летом ему просто не стали продлевать меру пресечения. Хотя в июле закончили досудебное следствие и передали его дело в суд.

Забавно, что "больной" Павловский тем же летом был замечен на футбольном Суперкубке в Киеве.

То есть в тюрьме остались только исполнители - по организаторам и заказчикам дело волшебным образом разваливалось.

Левин же - тот, кого следствие называло посредником между заказчиком (Мангером) и организатором (Павловским), все это время находился в бегах за границей. Интересно, что страну он покинул 19 августа 2018 года - почти спустя месяц после нападения на Екатерину. Всплывая периодически то в Доминикане, то в Евросоюзе.

Но по сути, это был ключевой человек в цепочке от заказчика к исполнителям убийства.

Реанимация дела Гандзюк

В минувшем ноябре Левина объявили в международный розыск по линии Интерпола. Это означало, что шансы его задержать резко повышаются.

Неизвестно, почему этого не сделали раньше. Но дальше было еще интереснее. 20 января в Херсоне задержали Игоря Павловского - правда, не по делу Гандзюк, а по линии преступной организации, которая совершала в Херсонской области поджоги и запугивала граждан.

Павловского снова посадили в СИЗО на два месяца.

А через несколько дней в Болгарии задержали Алексея Левина - ключевого фигуранта дела Гандзюк. Задержание проводили в том числе украинские прокуроры и сотрудники СБУ.

Синхронность взятия Павловского и Левина вряд ли случайна. То есть речь идет о серьезной реанимации расследования по Гандзюк.

По одной из версий это связано с желанием властей сбить волну недовольства "патриотической общественности" арестом атошников и волонтеров по обвинению в убийстве Шеремета и показать, что преступления, которые требовала от власти раскрыть "патриотическая общественность", также активно расследуются.

Кто такой Алексей Левин

42-летний Алексей Левин еще несколько лет назад был известен херсонцам как один из организаторов ОПГ Москалей – одной из самых кровавых преступных группировок Херсонской области.

Банду Москалей организовал отец Алексея Москаленко младшего – Алексей Москаленко – старший. К семейному криминальному "бизнесу" отец привлек двух сыновей. Банда специализировалась на угонах машин, вымогательстве и вооруженных грабежах таксистов – на ее счету несколько десятков эпизодов вооруженных грабежей, похищений людей и убийств.

ОПГ Москалей входила структурным звеном в группировку президента местного боксерского клуба Владимира Шпинды.

Фамилию Левин Алексей Москаль взял только после выхода на свободу в 2016 году. Дело в том, что в 2006 году банда Москалей была задержана и ее участники получили солидные сроки. После задержания и судов, организатор ОПГ Алексей Москаленко – старший, получил пожизненный срок заключения. А его сын - Алексей Левин – Москаленко, получил 12 лет.

Впрочем, криминальная кличка у Алексея Левина – Москаленко осталась прежняя – "Киллер". Дело в том, что самые "щекотливые" поручения по устранению конкурентов отец и глава банды – Алексей Москаленко по кличке Москал, поручал своему сыну Алексею Москаленко "Киллеру".

В 2016 году отец и сын Москаленко в результате сложной и запутанной череды апелляционных судов были буквально вытащены на свободу по "закону Савченко", несмотря на пожизненный срок у старшего. Интересно, что адвокатов отца и сына Москаленко и все судебные издержки щедро финансировали некие неизвестные благотворители.

Сразу после выхода на свободу млаший Москаленко – Алексей, поменял фамилию. И моментально оказался в обойме местной властной элиты, став помощником депутата херсонского облсовета от Радикальной партии Николая Ставицкого.

Который в свою очередь, входил в ближний круг председателя облсовета Владимира Мангера. Интересно, что Алексей Левин дружил еще с одним фигурантов дела Гандзюк – Игорем Павловским.

Основной задачей Левина было "решение щекотливых" вопросов – связанных с контролем и вырубкой леса и рейдерством фермерских хозяйств. Для этих целей Алексей Левин развил активную деятельность, подтянув для этого несколько херсонских гражданских организаций, которые объединяли ветеранов АТО.

Именно эта связь – Алексея Левина и подозреваемого в убийстве Гандзюк – Сергея Торбина, и стала основной версией следствия по убийству Екатерины.

По информации "Страны", именно Левин перед убийством Кати Гандзюк, несколько раз связывался по телефону с Сергеем Торбиным – об этом свидетельствует трафик телефонных переговоров.