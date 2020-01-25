Бывший народный депутат Украины Сергей Лещенко, а ныне - член наблюдательного совета "Укрзализныци" пояснил, почему не хочет называть размер своей зарплаты, относительно которой в последние месяцы ходят разные слухи.

Свою позицию он изложил в комментариях к посту в Facebook заместителя главного редактора "Страны" Светланы Крюковой.

В своем посте замглавреда "Страны" рассказывала, как глава "Укрпочты" Игорь Смелянский отказался дать интервью "Стране" после публикаций о его миллионных зарплатах. Светлана рассказала, что Смелянский сначала согласился на беседу, а потом написал пост с отказом давать интервью из-за "манеры подачи информации" по теме "Укрпочты" и его зарплаты в нашем издании.

В комментарии пришел Сергей Лещенко, о зарплате которого в последнее время также много говорят. Якобы он, по разным данным, на позиции члена набсовета "Укрзализныци" получает до 600 тысяч гривен в месяц.

Сам Лещенко говорит, что это неправда. На просьбу Светланы Крюковой назвать свой реальный размер зарплаты экс-нардеп сказал, что не имеет права ее называть.

"Публично член набсовета не имеет права разглашать любую информацию, которая касается НС, если это не согласовано самим НС, иначе он нарушает закон. Это основы принципов корпоративного управления. С таким же успехом можно требовать у журналистов опубликовать информацию, источники происхождения которой тоже защищены законом", - написал Лещенко.

Ранее Светлана Крюкова рассказывала подробности ситуации с Игорем Смелянским и его несбывшемся интервью "Стране".