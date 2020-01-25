Помощник президента России Владислав Сурков, который решил уйти в отставку из-за смены "курса по Украине", не будет пересматривать свое решение, несмотря на отсутствие указа Владимира Путина.

Когда именно появится документ от президента, будет решать сам Путин, заявил приближенный к Суркову директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков у себя на канале в Telegram.

"По поводу указа. Когда появится указ - определит президент. Решение Сурковым принято и не изменится. Мне это известно от самого Суркова", - написал он.

Ранее мы писали, что помощник президента РФ Владислав Сурков уходит с госслужбы в связи "со сменой курса на украинском направлении". Как утверждает Чеснаков, в ближайшее время политик намерен заниматься медитацией, а после этого - рассказать о дальнейших планах.

После этого пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не знает ничего об отставке Суркова. По его словам, это не может быть связано со сменой позиции по Украине, поскольку последняя не менялась. Также он указал на отсутствие соответствующего указа со стороны Путина.

"Страна" уже разобралась, почему ушел Сурков и действительно ли Кремль меняет политику по Украине.