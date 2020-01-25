Сегодня, 25 января, свой день рождения отмечает президент Украины Владимир Зеленский. Ему исполнилось 42 года. Самый молодой глава страны в ее истории впервые отмечает этот праздник на столь высоком посту.

"Страна" собрала поздравления Владимиру Зеленскому, которые ему пишут в социальных сетях видные политики и соратники.

Первым из лидеров других стран Зеленского поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Уверен, что взаимодействие на высшем уровне позволит углубить дружественные связи между белорусами и украинцами, а ваше преданное служение на пользу родины будет и впредь способствовать процветанию Украины", - говорится в сообщении.

Лукашенко пожелал Зеленскому крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях, мира и добра.

Позже стали появляться поздравления и от людей, которые входят в самое близкое окружение Зеленского. Так, его супруга – Елена Зеленская – поведала о своих ощущениях, которые испытывает рядом с мужем.

"Безопасно. Уютно. Никогда не спокойно, но всегда интересно.⠀

Так чувствуешь себя, когда рядом - настоящий мужчина. Тот, на кого можешь положиться во всем. Который действительно слушает и в потоке твоих слов найдет и поймет главное. В объятиях которого вызовы извне становятся малыми и нестрашными. Настоящий мужчина - тот, с которым по плечу, казалось бы, невозможное. А еще рядом с таким обязательно ощущение легкого головокружения и "бабочек" внутри.

Любимый, с твоим днем!

Спасибо за каждое мгновение вместе! Пусть их будет еще бесконечно много. Даже если и разных, но обязательно - рука в руке, со взглядами, обращенными друг к другу.

Всегда с тобой, всегда на твоей стороне!" – написала Зеленская, сопроводив текст снимком, на котором она трогательно прижимается к супругу.

Скриншот: instagram.com/olenazelenska_official

Пресс-секретарь Зе Юлия Мендель в своем поздравлении назвала его человеком, которому "не все равно". Возможно, это отсыл к его новогоднему поздравлению, слова из которого ("Неважно как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована") давно стали мемом.

"Нельзя благодарить за то, что попадаешь в украинскую политику. Но можно за то, что в эту политику вдыхают жизнь. Благодарна Владимиру Зеленскому за то, что делает настоящим все, за что берется. За то, что дал возможность жить в турборежиме изменений. За его бесконечный поток идей, за то, что ему никогда не бывает все равно!

Желаю сил и энергии! Все получится обязательно! А мы, чем сможем - поможем.

С Днем рожденья!" – написала Мендель.

Скриншот: Facebook/ Iuliia Mendel

Студия "Квартал 95", которая длительные годы находилась под руководством Зеленского, также не забыл о бывшем шефе. Обещают быть всегда рядом.

"Сегодня День рождения у президента Украины и нашего друга Владимира Александровича Зеленского. Гордимся, радуемся каждому успеху, поддерживаем каждое трудное решение и знаем, что все получится.

С Днем рождения, Владимир Зеленский! Всегда рядом, твой "Квартал", - говорится в поздравлении бывших подопечных Зе.

Скриншот: www.facebook.com/kvartal95

"Слуга народа" – правящая партия страны – также не забыла о президенте. Там его назвали человеком, у которого не было политического опыта, но с большой целью. "Слуги народа" желают не потерять искренность и веру. Также там вспомнили, что ровно год назад Зеленский

"Ровно год назад он выдвинул свою кандидатуру на пост президента Украины и победил. Украина поверила и дала шанс человеку, который больше всего хотела изменить страну. Человеку, который не имел политического опыта, но имел большую цель "изменить систему ради будущего".

Мы искренне поздравляем Президента Владимира Зеленского с днем рождения. Спасибо за силу, настойчивость и откровенность. Каким бы сложным ни был путь, не теряйте самое дорогое, что у вас есть, - искренность и веру".

Скриншот: facebook.com/sluganarodu.official

Не забыли о Зе и его соратники. Так, первый темнокожий нардеп в истории Украины Жан Беленюк решил поздравить президент сразу от всех украинских олимпийцев.

"Поздравляю с днем рождения, Владимир Александрович, от всей олимпийской семьи!

Желаю Вам вдохновения в делах, поддержки, терпения и верных единомышленников.

Вы имеете большую цель. Спасибо за Ваше доверие, и за возможность работать ради спортивного будущего нашей страны!" – написал Беленюк.

Скриншот: Instagram/ zhanbeleniuk

Ольга Василевская-Смаглюк, еще одна представительница крупнейшей фракции украинского парламента, пожелала Зеленскому пройти свой неповторимый путь, но при этом не сходить с дорожки мира.

"Глубокоуважаемый господин Президент!

Вы могли бы стать Вацлав Гавел, Ли Куан Ю или Уинстоном Черчиллем.

Но те, кому выпадает жребий стать главой государства, должны пройти свой неповторимый путь и несмотря ни на что остаться собой.

Вы доказали, что можете свете намерения и чистые помыслы. Наиболее порядочного президента в истории Украины точно еще не было. Желаю Вам пройти трудный, но важный путь так, чтобы имя Владимира Зеленского вошло в перечень самых ярких и мощных мировых лидеров.

Желаю Вам сил не сойти с пути мира, остаться собой и руководствоваться только светлыми целями. Желаю Вам неизменчивого и мудрого окружения. С днем ​​рождения, Владимир Зеленский!" - написала нардеп.

Скриншот: facebook.com/ukrjournalist

Не дождался поздравлений Зеленский пока что от главы своего президентского офиса – Андрея Богдана. Возможно, Богдан поздравит позже. Зато не забыла о главе страны девушка Богдана – Анастасия Сличная.

"С днем рождения, Владимир! Сил, терпения и никогда не переставать верить в человеческое добро! Я знаю, у вас все получится", - написала Сличная.

Скриншот: facebook.com/anastasiya.slichnaya