Зеленскому исполнилось 42 года. Одно из самых трогательных поздравлений написала ему его супруга Елена
Зеленскому исполнилось 42 года. Одно из самых трогательных поздравлений написала ему его супруга Елена

Сегодня, 25 января, свой день рождения отмечает президент Украины Владимир Зеленский. Ему исполнилось 42 года. Самый молодой глава страны в ее истории впервые отмечает этот праздник на столь высоком посту.

"Страна" собрала поздравления Владимиру Зеленскому, которые ему пишут в социальных сетях видные политики и соратники.

Первым из лидеров других стран Зеленского поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Уверен, что взаимодействие на высшем уровне позволит углубить дружественные связи между белорусами и украинцами, а ваше преданное служение на пользу родины будет и впредь способствовать процветанию Украины", - говорится в сообщении.

Лукашенко пожелал Зеленскому крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях, мира и добра.

Позже стали появляться поздравления и от людей, которые входят в самое близкое окружение Зеленского. Так, его супруга – Елена Зеленская – поведала о своих ощущениях, которые испытывает рядом с мужем.

"Безопасно. Уютно. Никогда не спокойно, но всегда интересно.⠀

Так чувствуешь себя, когда рядом - настоящий мужчина. Тот, на кого можешь положиться во всем. Который действительно слушает и в потоке твоих слов найдет и поймет главное. В объятиях которого вызовы извне становятся малыми и нестрашными. Настоящий мужчина - тот, с которым по плечу, казалось бы, невозможное. А еще рядом с таким обязательно ощущение легкого головокружения и "бабочек" внутри.

Любимый, с твоим днем!

Спасибо за каждое мгновение вместе! Пусть их будет еще бесконечно много. Даже если и разных, но обязательно - рука в руке, со взглядами, обращенными друг к другу.

Всегда с тобой, всегда на твоей стороне!" – написала Зеленская, сопроводив текст снимком, на котором она трогательно прижимается к супругу.

Поздравления Зеленскому с днем рождения от жены Елены

Скриншот: instagram.com/olenazelenska_official

Пресс-секретарь Зе Юлия Мендель в своем поздравлении  назвала его человеком, которому "не все равно". Возможно, это отсыл к его новогоднему поздравлению, слова из которого ("Неважно как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована") давно стали мемом.

"Нельзя благодарить за то, что попадаешь в украинскую политику. Но можно за то, что в эту политику вдыхают жизнь. Благодарна Владимиру Зеленскому за то, что делает настоящим все, за что берется. За то, что дал возможность жить в турборежиме изменений. За его бесконечный поток идей, за то, что ему никогда не бывает все равно!

Желаю сил и энергии! Все получится обязательно! А мы, чем сможем - поможем.

С Днем рожденья!" – написала Мендель.

Поздравления Зеленскому с днем рождения от Юлии Мендель

Скриншот: Facebook/ Iuliia Mendel

Студия "Квартал 95", которая длительные годы находилась под руководством Зеленского, также не забыл о бывшем шефе. Обещают быть всегда рядом.

"Сегодня День рождения у президента Украины и нашего друга Владимира Александровича Зеленского. Гордимся, радуемся каждому успеху, поддерживаем каждое трудное решение и знаем, что все получится.

С Днем рождения, Владимир Зеленский! Всегда рядом, твой "Квартал", - говорится в поздравлении бывших подопечных Зе.

 Поздравления Зеленскому с днем рождения от студии "Квартал 95"

Скриншот: www.facebook.com/kvartal95

"Слуга народа" – правящая партия страны – также не забыла о президенте. Там его назвали человеком, у которого не было политического опыта, но с большой целью. "Слуги народа" желают не потерять искренность и веру. Также там вспомнили, что ровно год назад Зеленский

"Ровно год назад он выдвинул свою кандидатуру на пост президента Украины и победил. Украина поверила и дала шанс человеку, который больше всего хотела изменить страну. Человеку, который не имел политического опыта, но имел большую цель "изменить систему ради будущего".

Мы искренне поздравляем Президента Владимира Зеленского с днем рождения. Спасибо за силу, настойчивость и откровенность. Каким бы сложным ни был путь, не теряйте самое дорогое, что у вас есть, - искренность и веру".

Поздравления Зеленскому с днем рождения от партии "Слуга народа"

Скриншот: facebook.com/sluganarodu.official

Не забыли о Зе и его соратники. Так, первый темнокожий нардеп в истории Украины Жан Беленюк решил поздравить президент  сразу от всех украинских олимпийцев.

"Поздравляю с днем рождения, Владимир Александрович, от всей олимпийской семьи!

Желаю Вам вдохновения в делах, поддержки, терпения и верных единомышленников.

Вы имеете большую цель. Спасибо за Ваше доверие, и за возможность работать ради спортивного будущего нашей страны!" – написал Беленюк.

Поздравления Зеленскому с днем рождения от Жана Беленюка

Скриншот: Instagram/ zhanbeleniuk

Ольга Василевская-Смаглюк, еще одна представительница крупнейшей фракции украинского парламента, пожелала Зеленскому пройти свой неповторимый путь, но при этом не сходить с дорожки мира.

"Глубокоуважаемый господин Президент!

Вы могли бы стать Вацлав Гавел, Ли Куан Ю или Уинстоном Черчиллем.

Но те, кому выпадает жребий стать главой государства, должны пройти свой неповторимый путь и несмотря ни на что остаться собой.

Вы доказали, что можете свете намерения и чистые помыслы. Наиболее порядочного президента в истории Украины точно еще не было. Желаю Вам пройти трудный, но важный путь так, чтобы имя Владимира Зеленского вошло в перечень самых ярких и мощных мировых лидеров.

Желаю Вам сил не сойти с пути мира, остаться собой и руководствоваться только светлыми целями. Желаю Вам неизменчивого и мудрого окружения. С днем ​​рождения, Владимир Зеленский!" - написала нардеп.

Поздравления Зеленскому с днем рождения от Ольги Василевской-Смаглюк

Скриншот: facebook.com/ukrjournalist

Не дождался поздравлений Зеленский пока что от главы своего президентского офиса – Андрея Богдана. Возможно, Богдан поздравит позже. Зато не забыла о главе страны девушка Богдана – Анастасия Сличная.

"С днем рождения, Владимир! Сил, терпения и никогда не переставать верить в человеческое добро! Я знаю,  у вас все получится", - написала Сличная.

Поздравления Зеленскому с днем рождения от Анастасии Сличной

Скриншот: facebook.com/anastasiya.slichnaya

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