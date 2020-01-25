Глава правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что его страна хотела бы получить от России возмещение ущерба, который был нанесен во времена Второй мировой войны. По его словам, это требование "не имеет срока давности".

При этом в Германии, по словам Качиньского, заседает "демократическое избранное правительство", передает Bild.

"Германию и Россию нельзя сравнить. В Берлине сидит демократически избранное правительство, там действуют закон и мораль. О России предположить такого нельзя. Вы правы: Россия тоже должна платить", - сказал он.

Напомним, 1 сентября прошлого года, во время памятных мероприятий по случаю 80-й годовщины нападения Германии на Польшу и начала Второй мировой войны, польский президент Анджей Дуда заявил, что его страна скоро выставит счет немцам за нанесенный в войну ущерб.

Также "Страна" писала, что весной 2019 года власти Польши уже заводили речь о выплате компенсации за ущерб, нанесенный во время нацистской оккупации. Его сумму они оценили примерно в 1 триллион долларов.