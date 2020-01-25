Коалиция ЛГБТ-организаций Украины поддержала парламентское объединение "за семейные ценности". Они заявили, что тоже разделяют основные семейные ценности. Также они уверяют, что работа такого объединения, согласно конституционным ценностям, должна решить проблемы ЛГБТ-сообщества в Украине.

Об этом говорится в заявлении коалиции ЛГБТ-организаций на странице KyivPridе на Facebook.

ЛГБТ-сообщество заявило, что поддерживает политические объединения, стоящих на страже конституционных прав и свобод граждан Украины.

"Мы приветствуем межфракционное объединение "Ценности. Достоинство. Семья" в стремлении объединить парламентские силы вокруг развития и защиты института семьи. Мы вполне разделяем такие семейные ценности как: любовь, забота, взаимоуважение и поддержка, защита материнства и отцовства", - говорится в заявлении.

Они заметили, что современный Западный консерватизм, к которому апеллирует Манифест объединения, вполне соответствует принципам равноправия ЛГБТ и это видно в политике США, Норвегии и других прогрессивных государств.

Они надеются, что новое объединение модернизирует семейное законодательство так, чтобы там не было сегрегации и дискриминации. ЛГБТ-сообщество надеется на урегулирования вопроса однополых браков и готово консультировать по подобным вопросам.

Скриншот: Facebook/KyivPride

Такое заявление украинского ЛГБТ-сообщества связано с жесткой критикой объединения "Достоинство. Ценности. Семья", которое стало самым большим в Раде.

Его называют не либеральным и церковно-консервативным, ведь под "традиционными ценностями" в риторике политиков, священников и других активистов подразумевается обычно брак между мужчиной и женщиной, которые хранят друг другу верность.

Для либерального направления, которое выбрала для своего развития Украина такая риторика и работа такого большого парламентского объединения по консервативному направлению - не самое ожидаемое решение острых вопросов.

Мы писали, за что критикуют это объединение в парламенте.