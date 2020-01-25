В ночь на 25 января в Днепре водитель ZAZ Lanos насмерть сбил двух мужчин, которые переходили дорогу на пешеходном переходе на ул. Набережная Заводская. Пострадавшие скончались на месте, а водителю теперь грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 15 лет лишения свободы. Правоохранители уже открыли по данному факту уголовное производство, а сама трагедия случилась в 23:12.

Об этом в субботу сообщает пресс-служба полиции региона.

"Водитель автомобиля "ЗАЗ Ланос" 1993 г.р. двигался по проезжей части ул. Набережная Заводская, г. Днепр, со стороны ж/м Красный Камень в направлении центра, где на пешеходном переходе совершил наезд на двух мужчин", - говорится в сообщении.

Фото: dp.npu.gov.ua

Напомним, 23 января в Днепре микроавтобус протаранил толпу людей, которые спешили на трамвай. Пострадали четыре человека, в том числе 12-летний подросток.

Также мы сообщали, что в тройном ДТП в Днепре погибла семейная пара, а их котята выжили.