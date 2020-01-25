В Украине директор государственного предприятия "Антонов" Алексей Донец, председатель правления акционерного общества "Укрзализныця" Евгений Кравцов и генеральный директор государственной компании "Укрпочта" Игорь Смелянский зарабатывают больше, чем президент США Дональд Трамп. Последний получает 400 тысяч долларов в год, передают "Украинские новости".

Уточним, что в отличие от американского лидера, украинские чиновники могут выписывать себе надбавки, премии и отпускные, поэтому их заработная плата может меняться в зависимости от месяца года.

Так, за декабрь прошлого года Донец получил 1,203 млн гривен, что в переводе в валюту составляет 50,1 тыс. долларов.

Зарплата Евгения Краснова оказалась чуть меньше – 33,8 тыс. долларов или 812 тыс. гривен.

Чуть больше заработал глава "Укрпочты" Смелянский – 42,6 тыс. долларов (1,024 млн гривен).

Напомним, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев рассказал, что нужно сделать, чтобы не было претензий к его гигантской премии, которую он получил за победу в Стокгольмском арбитраже и перевел маме в США. Для этого необходимо вернуть деньги российской компании "Газпром".

Также "Страна" писала, что министр образования и науки Украины Анна Новосад признала, что неудачно высказалась о том, что считает очень маленькой зарплату в 36 тысяч гривен. Уточним, что после этого заявления в ее адрес посыпалось такое количество упреков, что министр решила оправдаться.