Экологическая активистка из Уганды Ванесса Накате обвинила журналистов в расизме после того, как ее вырезали из совместного фото со шведкой Гретой Тунберг после выступления на конференции в Давосе. Вместе с ними на снимке были Лукина Тилль, Луиза Нойбауер и Изабелл Акселсон, передает The Guardian.

Активистка сделала пост у себя на странице в Twitter, заявив, что поняла "определение слова расизм" впервые в жизни.

"Почему вы вырезали меня из фотографии? Я была частью группы", - сказала Накате.

Скриншот: twitter.com/vanessa_vash

Однако и на этом история не закончилась. Некоторые информационные агентства, включая Reuters, перепутали Накате с Наташей Мванса – активисткой из Замбии.

Позже директор Associated Press по отделу фотографий Дэвид Эйк заявил, что кадрировал фотографию чисто из соображений композиции.

"Он посчитал, что здание на фоне отвлекает от центра", - цитируют его журналисты.

Фото: twitter.com/vanessa_vash

Напомним, выступая в Давосе на всемирном экономическом форуме, шведская активистка Грета Тунберг заявила, что ситуация в мире в области экологии только ухудшается, и поэтому необходимы экстренные действия для борьбы с изменением климата.

За последний год Грета Тунберг получила широкую известность. Она активно выступает за защиту окружающей среды и призывает к незамедлительным решительным действиям для борьбы с изменениями климата.