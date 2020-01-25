Кабинет министров Украины подал на рассмотрение Верховной Рады страны законопроект №2804. Он определяет новое административно-территориальное устройства Украины. Этот проект должен быть частью законов по децентрализации страны.

Это указано на сайте Верховной Рады.

Сейчас текст документа отсутствует на сайте парламента. Законопроект был зарегистрирован 24 января.

27 декабря Кабинет министров одобрил законопроект, определяющий основные принципы административно-территориального устройства Украины, порядка образования, ликвидации, установления и изменения границ административно-территориальных единиц и населенных пунктов.

Так, вводятся понятия административно-территориального устройства Украины, административно-территориальной единицы, населенного пункта и другие.

Также в документе предлагается установить принципы, на которых строится административно-территориальное устройство, органы, в полномочия которых входит рассмотрение и решение вопросов административно-территориального устройства, порядок образования и ликвидации административно-территориальных единиц, установление и изменение их границ, отнесение населенных пунктов к категории сел, поселков, городов, наименование и переименование населенных пунктов, административно-территориальных единиц.

Напомним, мы рассказывали, что планировалось, что основной единицей местного самоуправления будет община города, поселка, села, у которых будут избираемые на четыре года советы и руководители.

Вместо районов вводятся округа, которых будет приблизительно 100. Примерно пять округов составят регион, который заменит область. Их будет также 24 плюс АР Крым, Киев и Севастополь. По численности региональные советы будут меньше нынешних областных приблизительно на треть.

"Страна" подробно разбирала, как в Зе-команде готовятся менять территориальное устройство Украины.

Мы писали, что в декабре Владимир Зеленский направил в Верховную Раду новый усовершенствованный законопроект о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти.