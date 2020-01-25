Кабинет министров Украины создал рабочую группу, чтобы обсудить детали дальнейшего сотрудничества "Укрзализныци" с оператором железных дорог Германии "Deutsche Bahn AG".

Подписание договора с немецкой компанией запланировано на 5 февраля 2020 года. Чтобы снизить градус возмущения в обществе, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинская железная дорога будет под полным контролем государства.

Первое заседание рабочей группы для обсуждения дальнейших деталей сотрудничества с немецкой компанией состоялось в субботу 25 января.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По словам премьер-министра Алексей Гончарука, все осознают, что "Укрзализныця" - стратегически важный для страны объект, поэтому решили проконсультироваться со всеми заинтересованными сторонами.

"Нам важно, чтобы подписанный в начале февраля документ о сотрудничестве с "Deutsche Bahn" учитывал все важные аспекты, включая политику безопасности и социальную составляющую", - заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Также глава правительства уверяет, что украинская железная дорога будет под полным контролем государства, а основным приоритетом правительства является защита интересов людей, которые работают в компании, а также построить безопасную дорогу основываясь на иностранном опыте.

Напомним, что ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе премьер-министр Украины Гончарук заявил, что железную дорогу отдадут в управление немецкой компании "Deutsche Bahn" на десять лет. "Страна" узнала, что в случае подписания договора о сотрудничестве вырастет цена на билеты и появятся частные поезда.



