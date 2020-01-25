Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что политика России по поводу Украины не менялась. И отставка Суркова, которую связывают с изменением "украинского курса" не связана.

Об этом пресс-секретарь российского лидера сказал в ответе на вопрос "Интерфакса".

Когда ему задали вопрос по поводу "украинской" причины отставки Суркова. "Любые рассуждения на эту тему - это личная точка зрения", - сказал Песков.

Также Песков сообщил, что ничего не знает об отставке. "Никаких указов об отставке Суркова нет. Информацией этой я не располагаю", - сказал он.

Ранее мы писали, что помощник президента РФ Владислав Сурков уходит с госслужбы. Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, который близок к Суркову, сообщил, что это связано "в связи со сменой курса на украинском направлении".

Ранее "Страна" писала, что Песков рассказал, что встреча Путина и Зеленского может состояться в любой момент.

Также мы рассказывали, что в Кремле решили не прописывать в Конституцию идею присоединения к РФ регионов Украины и Беларуси.