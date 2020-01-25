Жителя Ирана, по вине которого произошло крушение самолета "Международных авиалиний Украины", отправили в тюрьму.

Об этом пишет агентство ИСНА со ссылкой на главу МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.

"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме", — сказал он, не называя, о ком именно идет речь.

Утром 8 января в Иране Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который летел в Киев из столицы Ирана, Тегерана разбился. Это крупнейшая авиакатастрофа в истории Украины. Все находившиеся на борту 167 пассажиров и 9 членов экипажа. В самолете находились 11 украинцев. Большинство пассажиров - выходцы из Ирана.

Утром 11 января Тегеран официально признал, что его вооруженные силы сбили украинский лайнер. Утверждается, что самолет был принят за враждебную цель после того, как лайнер повернул в сторону военной базы Корпуса стражей исламской революции (в то же время в МАУ опровергают, что самолет отклонился от курса). Позже президент страны Хасан Роухани заявил, что семьи погибших в авиакатастрофе получат компенсацию.