В ночь с субботы на воскресенье, 25 января, на окраине Ирпеня (Киевская область) утонул автомобиль. Машина Hyundai Elantra слетела с дороги и упала в реку. В салоне был водитель и ребенок, он сейчас в реанимации.

Об этом рассказывает "Информатор".

После того, как машина пошла на дно, водителю и 9-летнему мальчику удалось выбраться на берег. Ребенок в реанимации.

Фото: Информатор

Авария случилась около 01:00. Hyundai ехал вдоль реки Буча, в сторону трассы для мотокросса. По словам водителя, на пустую дорогу под колеса выскочила собака. Он резко дернул руль в сторону и транспортное средство занесло, после чего оно слетело в реку.

Мужчине удалось спастись самому и вытащить на берег ребенка. Hyundai полностью скрылся под водой, его будут доставать спасатели.

Видео: YouTube/Информатор

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