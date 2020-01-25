Утром 25 января станцию метро "Крещатик " около 08:00 закрыли на вход и выход из-за анонимного звонка о минировании. Спустя некоторое время в подземке сообщили, что взрывоопасных предметов в ходе проверки не обнаружено и станция метро возобновила свою работу.

Об этом в своих социальных сетях сообщила пресс-служба Метрополитена.

Скриншот: Facebook/ КП "Київський метрополітен"

Напомним, что вчера вечером 24 января на вход и выход закрыли сразу пять станций метро: "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота" и "Театральная". Правоохранители не обнаружили взрывоопасных предметов и станции заработали в обычном режиме.

Анонимные звонки о минировании часто становятся причиной сбоя в работе станций и их закрытия, что доставляет неудобства тысячам пассажиров. Так, 17 июля прошлого года из-за якобы минирования станцию столичного метро "Дворец спорта" закрыли на вход и выход. В начале ноября ситуация повторилась: власти закрыли станции "Майдан Независимости" и "Дворец спорта" из-за анонимного сообщения о минировании.