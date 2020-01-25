Зеленский рассказал о своей главной амбиции на посту президента
Президент Украины Владимир Зеленский хочет после завершения президентского срока встретить преемника достойно. Он сказал, что хочет передать ему "ключики от новой Украины".
Об этом украинский президент сказал в интервью для израильского "9 канала".
Когда журналист спросил у президента, удастся ли ему сделать то, что смог Василий Голобородько - главный герой сериала "Слуга народа", которого играл Зеленский.
"Ну, вы мне об этом скажете через четыре года. И вот эти ключики от вот этой новой Украины - это вот последний пункт. И вот эти ключики от этой новой Украины передать другому человеку, которому будет уже легче. Это амбиция", - пояснил глава государства.
Ранее "Страна" писала, что Зеленский объяснил, почему не увольняет Гончарука.
Также мы рассказывали, что президент Украины заявил, что страна сразу знала, что самолет в Иране сбили, но не могла говорить об этом публично.