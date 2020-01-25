Президент Украины Владимир Зеленский хочет после завершения президентского срока встретить преемника достойно. Он сказал, что хочет передать ему "ключики от новой Украины".

Об этом украинский президент сказал в интервью для израильского "9 канала".

Когда журналист спросил у президента, удастся ли ему сделать то, что смог Василий Голобородько - главный герой сериала "Слуга народа", которого играл Зеленский.

"Ну, вы мне об этом скажете через четыре года. И вот эти ключики от вот этой новой Украины - это вот последний пункт. И вот эти ключики от этой новой Украины передать другому человеку, которому будет уже легче. Это амбиция", - пояснил глава государства.

Ранее "Страна" писала, что Зеленский объяснил, почему не увольняет Гончарука.

Также мы рассказывали, что президент Украины заявил, что страна сразу знала, что самолет в Иране сбили, но не могла говорить об этом публично.