Сегодня, 25 января в Китае умер врач-отоларинголог Лян Удун, который заразился новым коронавирусом. Удуну было 62 года, первые симптомы у него обнаружили еще девять дней назад – 16 января.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Paper.

Новым коронавирусом 2019-nCoV заразились 876 человек, погиб 41 пациент. Большинство зараженных находятся в Китае, однако несколько больных выявили за пределами страны: в Японии, Южной Корее, Таиланде, США.

Напомним, в Китае продолжает распространяться опасная болезнь, которую уже окрестили "уханьской пневмониней" и которая вызывается новым типом коронавируса. В пятницу, 24 января, стало известно, что в Украине зафиксировали три случая подозрения на заражение вирусом. Также мы писали, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал создание штаба по противодействию коронавирусу.