Как минимум 20 человек погибли из-за землетрясения на востоке Турции. Больше тысячи человек получили ранения.

Об этом сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции.

Как говорится в сообщении, 14 человек погибли в провинции Элязыг, еще шесть - в провинции Малатья. Ранения получили по меньшей мере 1015 человек.

Землетрясение магнитудой 6,8 было зафиксировано в пятницу в 20:55 по местному времени (19:55 по Киеву) в восточной провинции Элязыг, население которой составляет около 400 тыс. человек. Очаг стихии, затронувшей также соседнюю провинцию Малатья, залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались во многих регионах страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии.

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