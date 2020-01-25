Сегодня в России заявили об уходе с госслужбы Владислава Суркова - помощника Путина, отвечавшего за "ДНР", "ЛНР" и Украину в целом.

Официально информация не подтверждена. Однако ее озвучил политолог из ближайшего окружения Суркова - Алексей Чеснаков. Поэтому его пост в Телеграм прозвучал как заявление пресс-службы:

"В связи со сменой курса на украинском направлении В.Сурков ушел с государственной службы. В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах".

После того как пресс-секретарь президента России Песков сказал, что у него нет информации про отставку Суркова, Чеснаков опубликовал еще одно сообщение в своем Телеграмме, где подтвердил, что решение об уходе Сурков уже принял окончательно.

"Страна" разбиралась, почему уходит помощник Путина и действительно ли Кремль меняет политику по Украине.

Чем занимался Сурков у Путина

Владислав Сурков политически курировал "республики" Донбасса, а также аналогичные им территории на Кавказе - Абхазию и Южную Осетию.

Также он в целом занимался украинским направлением - в контексте отношений Украины и РФ по Донбассу. И одно время был спецпредставителем России по этому вопросу в формате "Волкер-Сурков".

Повторимся - все это касалось лишь политических моментов, которые упирались в Минские соглашения. Причем Сурков всегда выступал против любых уступок Украине по Минску-2.

Киев, напомним, требует пересмотреть положение, по которому граница передается Украине только после выборов "ДНР/ЛНР" и внесения в Конституцию особого статуса Донбасса. У Порошенко, а потом и у Зеленского, хотят сначала границу, а потом все остальное.

Москва на этот пересмотр идти не готова. Впрочем, об этом говорит не только (и не столько) Сурков, сколько Путин и Лавров.

А зона непосредственной ответственности Суркова - это внутренняя политическая повестка в "ДНР" и "ЛНР", где он решал многие вопросы. В частности, именно его человеком называют нынешнего главу "ДНР" Дениса Пушилина. То есть помощник Путина отвечал за всю политическую надстройку в "республиках". Но за иные направления там отвечали другие люди. Так, экс-вице-премьер РФ Дмитрий Козак занимался экономическими вопросами. Минобороны управляет армейскими корпусами "республик", а ФСБ занимается вопросами безопасности и общего надзора за всем происходящим.

Еще одна сфера ответственности Суркова - Южная Осетия и Абхазия, где недавно начался майдан против президента Рауля Хаджимбы. Он был протеже Суркова, и помощник Путина летал в республику, чтобы решить вопрос. Однако успокоить ситуацию не удалось, и Хаджимба ушел в отставку.

Почему заговорили об отставке Суркова

Сейчас обсуждается четыре основных версии почему у Суркова объявили об уходе в отставку.

1. Смена стратегии на украинском направлении (как и писал политолог Чеснаков). В которую якобы не вписывается Сурков, "заточенный" под создание альтернативных видов государственности на территории Украины.

В этом случае уход Суркова логично было бы связать с решением Кремля свернуть проекты "ДНР" и "ЛНР". И перевести эти территории под флаг Украины без предварительного выполнения политической части Минских соглашений (то есть пойти на условия Киева) или ввести в состав России (повторить крымский сценарий).

На то, что вариант с уступками Украине в России рассматривается, еще в августе говорил тот же Чеснаков. При этом, главным сторонником такого пути политолог называл упомянутого выше Дмитрия Козака, который сейчас перешел на должность заместителя главы АП. И, по информации главреда радиостанци "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова, именно он теперь и будет заниматься украинским направлением. Что, по мнению Венедиктова, и послужило причиной для отставки Суркова.

Но вернемся к заявлению Алексея Чеснакова. В августе он говорил, что вице-премьер является выразителем идеи, что Донбасс можно "сдать" ради снятия санкций.

"Мне кажется, они (Сурков и Козак - Ред.) по-разному видят конечную цель Минского процесса и по-разному читают Минские соглашения. Козак судит с экономической точки зрения. Экономически, чтобы вывести Донбасс из послевоенного шока, нужно много инвестиций. Вопрос, кто будет нести эти расходы? Украина? Россия? США? ЕС? Что ответит какой-нибудь рациональный экономист? Он ответит: кто угодно, только не мы", - рассказал Алексей Чеснаков.

По его словам, Козак за "похабный мир" по Донбассу, который позволит России перезапустить экономический рост - за счет выхода из-под европейских санкций.

У Суркова с таким подходом не согласны и говорят, что даже если ЕС и захочет работать с Россией в случае ее отказа от Донбасса, то США не позволят этого сделать.

"Да отдай мы хоть сто Донбассов, санкции не снимут. Европейцы, может быть, и захотят. А американцы — точно нет. А тогда и европейцы не смогут с нами работать полноценно, поскольку будут бояться американских санкций", - сказал Алексей Чеснаков.

Как писалось выше, Козак курировал в "ДНР/ЛНР" экономические вопросы. Но за все годы их существования так и не смог наладить стабильную работу промышленности (в силу непризнанного статуса территории), которую отжали у украинских собственников в 2017 году. Поэтому логично, что на этой почве у Козака могли родиться мысли, что дальнейшее существование "республик" в их нынешнем виде бессмысленно, а потому с ними нужно что-то делать. Или отдавать Украине, либо принимать в состав России как Крым или признать их как Абхазию и Южную Осетию. При том, что последние два варианта чреваты как минимум пролонгаций на долгие годы нынешних санкций, а как максимум введением новых, еще более жестких. А потому вариант "сдать Донбасс в обмен на снятие санкций" вполне мог найти своих сторонников в среде российской элиты.

Также известно, что Козак наладил плотную коммуникацию с помощником президента Украины Андреем Ермаком. И, вероятно, именно после общения Ермака с Козаком у украинской власти появились надежды, что Россия пойдет на компромиссы и согласится на изменения Минских соглашений по тем пунткам, которые требует поменять Украины (переход контроля над границей до выборов и разоружение военных подразделение "республик").

Правда, пока ничто не указывает, что даже после ухода Суркова позиция России в этом вопросе поменяется. О необходимости следовать Минским соглашениям неоднократно заявлял и лично Путин. А потому столь резкая перемена позиции будет означать для ВВП потерю лица на международной арене, да и внутри России резко обрушит авторитет президента, что особенно опасно для Кремля накануне выборов в Госдуму (в 2021 году) и президента (в 2024 году). Да и с санкциями Россия уже научилась более-менее жить, особенно в условиях, когда цены на нефть держатся на относительно высоком уровне.

Таким образом, пока все выглядит так, что нынешняя линия Кремля продолжится и без Суркова - добиваться от Украины выполнения политической части Минских соглашений и давить для этого на Киев через партнеров по Нормандской четверке - Берлин и Париж.

2. Проигрыш в аппаратной борьбе. Это вторая популярная версия, которая гласит, что дело не в какой-либо смене курса, а в чисто аппаратной борьбе в ходе нынешней "перетруски" системы власти России.

О том, что влияние Суркова на процессы падает стало заметно еще по ситуации в Абхазии, где недавно был свергнут его ставленник Хаджимба.

А то, что украинский вопрос передали в ведение Козака, с которым Сурков конфликтовал, только еще более усилило этот тренд и помощник Путина сыграл на опережение, решив уйти.

Дмитрий Козак

3. Сурков уже давно хотел уйти

В политических кругах РФ украинское направление считается самым гиблым - денег и славы на нем не заработаешь, а проблем возникает много (включая международные санкции).

В российских СМИ уже давно писали, что Сурков сам тяготится украинским вопросом и неоднократно хотел уйти, но его Путин не отпускал.

В этот раз, чтоб уйти наверняка, Сурков видимо и нарушил негласную бюрократическую традицию и "слил" информацию о своем уходе через близкого человека.

То есть, по сути, пошел на демарш, чтоб уже точно не оставили на прежнем месте.

Не исключено, что в условиях начавшегося изменения политической системы России накануне "трансфера власти" от Путина к его гипотетическому приемнику, опытный чиновник и политтехнолог Сурков видит много более интересных сфер для применения своим талантам, чем "гиблое" украинское направление.

А заявление об увольнении из-за "смены курса" - удобный повод для обоснования отставки.

4. Сурков никуда не собирается уходить

Несмотря на явный демарш Суркова с заявлением об отставке, в России есть версия, что это может быть "дымовой завесой". И на самом деле никто уходить не собирается. А все закончится тем, что Сурков заявит, что получил заверения от Путина в неизменности курса по Украине и остается.

Правда, зачем тогда устраивать было весь этот спектакль - не совсем понятно. Разве что попытаться еще раз обозначить "твердость позиции" Москвы по Донбассу.

Что теперь изменится по Украине и Донбассу

В украинских соцсетях уже обсуждают, что отставка Суркова из-за "смены курса" и переход рычагов по управлению ситуацией к Дмитрию Козаку (кстати, уроженцу Украины) может привести к тому, что позиция Кремля по Донбассу значительно смягчиться.

И Россия дас добро на пересмотр Минских соглашений по тем параметрам, на которых настаивает Киев.

Как писалось выше, в России, безусловно, могут быть сторонники такого подхода. В том числе, не исключено, что таковым является и Козак (хотя об этом известно только со слов Чеснакова).

Однако нужно понимать, что должности Козака и Суркова - больше исполнительские. Стратегическую линию по Украине формирует непосредственно Путин. И у него, поторимся, риторика не менялась: сначала выборы и особый статус Донбасса, закрепленный в Конституции - потом уже граница.

Поэтому изменения политики России по Донбассу могут быть разве что косметическими. К примеру, Москва согласится накануне выборов пустить на границу наблюдателей ОБСЕ. Тем более, что на Банковой уже заявляли о возможности если не украинского, то международного контроля над неподконтрольным участком кордона.

Также еще одной "уступкой" со стороны Кремля может быть замена нынешних руководителей "республик" на нейтральные фигуры, которые вообще никак не связаны с событиями на Донбассе 2014 года. С ними представителям украинской власти и предложат начать прямые переговоры по проведению выборов и другим вопросам выполнения политической части Минских соглашений.

Но серьезные подвижки при Козаке могут быть по другим направлениям.

В отличие от Суркова, который конфликтовал с помощником Зеленского Ермаком, Козак играл роль "доброго полицейского", наладив с Ермаком плотный контакт.

И за счет этого Россия может попытаться решить ряд важных для себя вопросов. Например, поставок воды в Крым, где эта проблема стоит очень остро.

Но радикального изменения политики по Украине пока не предвидится. Причем не предвидится как в сторону уступок Киеву по Минским соглашениям так и, наоборот, по ужесточению линии (признание "республик" Донбасса или включение их в состав России).

С другой стороны, ситуация быстро меняется. И неожиданных кульбитов исключать нельзя. Особенно с учетом того, что Россия входит в сложный для себя период "трансфера власти". И тут могут быть очень разные варианты.