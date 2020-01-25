Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал указ о внесении изменения в договор с Российско Федерацией о поставках газа. Также он поручил правительству страны провести переговоры по проекту протокола.

Документ опубликовали в пятницу, 24 января, на Белорусском правовом интернет-портале.

"Одобрить проект протoкола о внесении изменения в соглашение мeжду правительством Республики Беларусь и правительством Рoссийской Федерации о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газa в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на тeрритории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года в качестве оcновы для проведения переговоров", - говорится в тексте.

Лукашенко поручил белорусскому правительству провести переговоры по проекту протокола, разрешив вносить в него не имеющие принципиального характера изменения.

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