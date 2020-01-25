Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил своего украинского коллегу Владимира Зеленского с его днем рождения. В своем поздравлении он выразил надежду на будущее углубление дружбы между двумя народами, а также пообещал содействовать процветанию Украины.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Лукашенко.

"Уверен, что взаимодействие на высшем уровне позволит углубить дружественные связи между белорусами и украинцами, а ваше преданное служение на пользу родины будет и впредь способствовать процветанию Украины", - говорится в сообщении.

Также Лукашенко выразил удовлетворение результатами II Форума регионов Белоруссии и Украины, который прошел 4 октября 2019 года, а также ходом реализации договоренностей, которые достигнуты во время двусторонней встречи лидеров двух стран.

Лукашенко пожелал Зеленскому крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях, мира и добра.

Отметим, что поздравление белорусского президента стало сегодня первым среди глав других государств.

Сегодня, 25 января, президент Украины Владимир Зеленский отмечает свой 42-й день рождения. В такие дни глава государства обычно принимает поздравления от других мировых лидеров.

Из четырех членов семьи президента - трое отмечают дни рождения зимой. 21 января 7 лет исполнилось сыну Кириллу. Мы уже писали, как Зеленский купил сыну в подарок конструктор LEGO, а также, что младший Зе ходит с папой в барбершоп, дружит со всеми в классе, а на днях станцевал свой первый вальс.

Напомним, что ровно год назад будущий глава страны в свой день рождения пошел в ЦИК, где подал документы на участие в президентских выборах-2019.