Глава Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Майк Помпео накричал на радиоведущую одной из американских станций. Это случилось после того, как журналистка спросила про Мари Йованович и Украину.

Об инциденте сообщило National Public Radio (NPR), которое представляла репортер Мери Луиз Келли.

После того, как журналистка задала вопрос о том, заслужила ли извинения бывший американский посол в Украине Мари Йованович, Помпео заявил, что давал согласие обсуждать только Иран. Помпео ответил, что администрация Дональда Трампа сделала для Украины намного больше, чем Барак Обама.

После эфира Майк Помпео начал кричать на ведущую и использовал нецензурные выражения.

"Думаешь, что американцев волнует Украина?" - спрашивал Помпео.

Глава Госдепа также предложил ведущей показать Украину на карте. "Я указала, где находится Украина. Он убрал карту", - рассказала ведущая Луиз Келли.

Ранее "Страна" писала, что в США проверят информацию о слежке за послом Йованович в Киеве.

Также мы рассказывали, что стала известна программа визита в Украину государственного секретаря США Майка Помпео, который посетит Киев 30 января.