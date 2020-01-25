В последнюю субботу января, 25 числа, в Украине будет весенняя погода. Ожидается до +8 градусов тепла, местами пройдет мокрый снег. Ночью будут небольшие заморозки.

О погоде на последнюю субботу января говорят данные Укргидрометцентра.

В западных городах Украины - Ужгороде, Львове, Луцке, Ивано-Франковске, Ровно, Тернополе, Черновцах, Хмельницком и Виннице сегодня днем ожидается от +2 до +7 градусов тепла. Самая высокая температура будет в Ивано-Франковске и Черновцах. Ночью ожидается 0...74 градуса мороза. Самыми прохладными ночью станут областные центры, которые были самыми теплыми днем - Ужгород, Ивано-Франковск, Черновцы и Львов.

В Житомире днем от +2 до +4, а ночью от -1 до +1 градуса. В Чернигове и Сумах днем ожидается от +1 до +3 градусов. Ночью будет до +4. В Этих городах синоптики ожидают мокрый снег. В Харькове, Луганске и Донецке будет +2...+4 днем и -1...+1 ночью. В Луганске и Харькове будет мокрый снег.

В центре Украины - в Черкассах, Кропивницком, Днепре и Полтаве - будет до +4 градусов тепла, а ночью от 0 до -3 градусов. В Запорожье теплее - днем до +7 градусов, ночью ожидается -1...+1 градус.

На юге - в Одессе, Николаеве, Херсоне и Крыму будет +6..+8 градуса днем. Ночная температура составит от -1 до +2 градусов.

В Киеве днем от +1 до +3, а ночью - от -1 до +1 градуса.

Скриншот: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала, что в приюте для животных под Житомиром из-за теплой погоды проснулись три медведя.

Также мы рассказывали, что на выходных в Украину придет антициклон, который установит новую погоду.