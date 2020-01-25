За сутки 24 января сепаратисты на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня. Они обстреляли позиции Украины из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм и другого оружия. Также присутствовала снайперская активность.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил на Facebook.

Восемь обстрелов по Украины было в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

Два раза неподалеку Талаковки. Дважды рядом с Песками. Вблизи Павлополя. Два раза в районе населенного пункта Опытное. Неподалеку Невельского.

Четыре вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

Вблизи Новолуганского. Дважды недалеко от населенного пункта Луганское. Рядом с Орехово.



Вчера, 24 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. С начала суток 25 января российские оккупационные войска осуществили 5 выстрелов по позициям защитников Павлополя. За текущие сутки потерь нет.

Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Ранее "Страна" писала, что в Донецке впервые за долгое время были сильные обстрелы.

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