В пятницу на Донбассе украинских военных обстреляли 12 раз
За сутки 24 января сепаратисты на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня. Они обстреляли позиции Украины из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм и другого оружия. Также присутствовала снайперская активность.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил на Facebook.
Восемь обстрелов по Украины было в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
- Два раза неподалеку Талаковки.
- Дважды рядом с Песками.
- Вблизи Павлополя.
- Два раза в районе населенного пункта Опытное.
- Неподалеку Невельского.
Четыре вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
- Вблизи Новолуганского.
- Дважды недалеко от населенного пункта Луганское.
- Рядом с Орехово.
Вчера, 24 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. С начала суток 25 января российские оккупационные войска осуществили 5 выстрелов по позициям защитников Павлополя. За текущие сутки потерь нет.
Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
Ранее "Страна" писала, что в Донецке впервые за долгое время были сильные обстрелы.
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