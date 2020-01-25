Помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков ушел в отставку. Он решил покинуть госслужбу из-за того, что в стране изменился "курс по Украине".

Об этом сообщил в Telegram директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, который близок к Суркову.

По словам Чеснакова, следующий месяц Сурков "будет заниматься медитацией". "После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах", - написал политолог.

Эту же информацию Чеснаков подтвердил в разговоре с "Интерфаксом".

Скриншот: Telegram/Чеснаков

Владислав Сурков стал помощником президента в сентябре 2013 года. Он курировал вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, а также занимался переговорами с Украиной и, как считается, курировал руководство "ДНР" и "ЛНР".

Отметим, что Чеснаков не пояснил о каком изменении "курса по Украине" идет речь. Но ранее он говорил, что Сурков (в отличие от еще одного близкого к Путину российского чиновника - Козака) выступал против уступок Украине по вопросу Донбасса.

Также, по данным СМИ, у Суркова были непростые отношения с помощником президента Украины по внешним вопросам Ермаком (в тоже время последний нашел общий язык с Козаком).

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