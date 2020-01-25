Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что версия технической неисправности в самолете МАУ, который потерпел крушение в Иране, была исключена сразу. Но он не мог публично сообщить о том, что самолет сбил Иран.

Об этом президент заявил в интервью для израильского "9 канала".

"И я к ним поехал ( К родственникам погибшим - Ред.). Я к ним поехал, я не мог в публичном поле говорить: "Нас сбили", но я приехал к ним и сказал: "Кроме сочувствия и так далее, я приехал к вам с важной информацией. Хочу, чтобы вы точно знали, это на сто процентов не техническая ошибка. И не ошибка ваших родных, и не ошибка нашего профессионального экипажа", - рассказал Зеленский.

На второй день после авиакатастрофы ему было известно, что самолет сбили военные. Но для того, чтобы сообщить об этом публично, нужны были доказательства.

"Я считаю, что мы сделали несколько важных шагов, которые дали нам возможность надавить на иранскую сторону, и они признали, что это была не техническая поломка или ошибка нашего экипажа и самолета МАУ", - сказал президент.

По его словам, достичь признания Ирана в сбивании самолета Украина помогали США, Великобритания и Канада. Также было общение с израильской стороной.

"Мы смогли добиться того, что на уровне президента, не только министра обороны, но и на уровне президента, на всех дипломатических уровнях иранская сторона признала, что украинский самолет был сбит их ракетой", – заявил Зеленский.

Решающую роль в признании иранцев сыграли украинские специалисты, вылетели на место аварии для расследования.

Напомним, утром 8 января в Иране Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который летел в Киев из столицы Ирана, Тегерана разбился. Это крупнейшая авиакатастрофа в истории Украины. Все находившиеся на борту 167 пассажиров и 9 членов экипажа. В самолете находились 11 украинцев. Большинство пассажиров - выходцы из Ирана.

Утром 11 января Тегеран официально признал, что его вооруженные силы сбили украинский лайнер. Утверждается, что самолет был принят за враждебную цель после того, как лайнер повернул в сторону военной базы Корпуса стражей исламской революции (в то же время в МАУ опровергают, что самолет отклонился от курса). Позже президент страны Хасан Роухани заявил, что семьи погибших в авиакатастрофе получат компенсацию.