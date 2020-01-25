Президент Украины Владимир Зеленский решил оставить в кресле премьер-министра Алексея Гончарука, потому что он еще не наездил то количество километров и у него есть запал.

Об этом стало известно из интервью главы украинского государства израильскому 9 каналу.

"Я считаю, что всему есть объективные причины. Он, как хорошая машина, не наездил еще то количество километров, после которого вы меняете автомобиль. Я не сравниваю его с вещью, это просто аллегория. Молодой, как мне кажется, очень нужный этой стране, этому времени сейчас человек", - сказал он.

Зеленский указал, что те вопросы, о которых он говорил с Гончаруком, должны быть решены.

"Он устанет – он пойдет, он не справится – он освободит это кресло. Это справедливо. Но еще немного нужно ему времени, чтобы показать результат. Ведь на самом деле это время бежит в Украине очень быстро. Он работает четыре месяца, пошел пятый, запал у него есть", - отметил он.

Ранее "Страна" сообщала, почему Зеленский не уволил Гончарука и что будет теперь с правительством, а также о том, что Зеленский и Гончарук договорились о новой дате отчета Кабмина в Раде.