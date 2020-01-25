Британские ученые воссоздали голос древнеегипетского жреца Несьямуна, жившего более 3000 лет назад. Для этого они отсканировали на компьютерном томографе его мумию и сделали модель его речевого аппарата, которую затем подключили к динамику.

Результаты их работы описаны в статье, опубликованной в журнале Nature.

Группа исследователей под руководством Дэвида Ховарда из Лондонского университета и Джона Шофилда из Йоркского университета сделала сканы головы и шеи египетского жреца Несьямуна, умершего при фараоне Рамсесе XI около 1100 года до н.э.

Имя египетского жреца, начертанное на его саркофаге

Затем на основе полученных изображение на компьютере была воссоздана модель речевого аппарат мужчины, которую потом распечатали на 3D-принтере в реальном размере.

Полученный "слепок" в виде трубки установили на динамик и записали звук на выходе из 3D-печатного "рта". Ученые получили звук, который напоминает гласный - средний между тем, который получается при произнесении английских слов bad и bed.

Звук "голоса мумии". Видео: YouTube/ LiveScience

Авторы работы отмечают ее недостатки. Во-первых, Несьямун был мумифицирован с головой, запрокинутой наверх, что влияет на форму речевого тракта и получаемый звук. Кроме того, у мумии не сохранились часть языка и мягкого неба, что тоже может искажать звук.

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