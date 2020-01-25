На полигоне в Херсонской области нашли 10 кило пластида и тротила
Служба безопасности Украины нашла тайник со взрывчаткой на территории военного полигона, расположенного в Олешковском районе Херсонской области. В схроне находилось по пять килограммов пластида и тротила.
Об этом передает пресс-служба СБУ.
Тайник был тщательно замаскирован среди зеленых насаждений.
На полигон прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники. Они планируют установить происхождение взрывчатки и лиц, которые ее припрятали. Также они проверяют, для чего предназначались пластид и тротил.
Открыто уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
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