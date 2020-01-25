Фото: visti.ks.ua

Служба безопасности Украины нашла тайник со взрывчаткой на территории военного полигона, расположенного в Олешковском районе Херсонской области. В схроне находилось по пять килограммов пластида и тротила.

Об этом передает пресс-служба СБУ.

Тайник был тщательно замаскирован среди зеленых насаждений. 

Сотрудники СБУ нашли тайник с тротиломИзъятая из тайника взрывчатка

На полигон прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники. Они планируют установить происхождение взрывчатки и лиц, которые ее припрятали. Также они проверяют, для чего предназначались пластид и тротил.  

Открыто уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что киевлянин случайно нашел боевой схрон на Трухановом острове с оружием и тротилом.

Мы также рассказывали о рынке нелегального оружия в Украине.

     

 

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