Служба безопасности Украины нашла тайник со взрывчаткой на территории военного полигона, расположенного в Олешковском районе Херсонской области. В схроне находилось по пять килограммов пластида и тротила.

Об этом передает пресс-служба СБУ.

Тайник был тщательно замаскирован среди зеленых насаждений.

На полигон прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники. Они планируют установить происхождение взрывчатки и лиц, которые ее припрятали. Также они проверяют, для чего предназначались пластид и тротил.

Открыто уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что киевлянин случайно нашел боевой схрон на Трухановом острове с оружием и тротилом.

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