Восточную Турцию потрясло землетрясение силой 6,8 балла. В результате катаклизма некоторые здания обрушились. Погибли по меньшей мере 14 человек.

Землетрясение произошло в 20:55 по местному времени (19:55 по Киеву). Ранее сообщалось, что люди погибли в провинции Элязыг и в соседней Малатьйе, к юго-западу от эпицентра, где также ощущались подземные толчки.

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу сообщил телеканалу NTV, что спасатели пытались связаться с выжившими после того, как в городе Маден обрушилось четырехэтажное здание. Один человек был спасен из-под обломков, сказал он.

По его словам, в Сиврице рухнули четыре или пять зданий, в которых пострадали два человека.

В Турции землетрясение унесло жизни 14. Фото: NTV

"Мы надеемся, что у нас больше не будет жертв", – заявил Сойлу.

Согласно данным турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям, число погибших при землетрясении в Турции возросло до 14 человек.

"Госпитализированы 225 пострадавших, двое из них находятся в тяжелом состоянии", – цитирует губернатора Элязыга Четина Октая Калдырыма агентство "Анадолу". В район, где произошло землетрясение, спасатели уже доставили 1689 палаток, 1656 походных кроватей и 9200 одеял.

Министр обороны Хулуси Акар сообщил журналистам, что в Сиврице, городе с населением около 4000 человек, близкого к месту землетрясения, не было сообщений о жертвах, сообщает Associated Press. Однако он отметил, что землетрясение могло привести к жертвам в сельской местности и загородных районах. По словам Акара, войска были в состоянии готовности, чтобы помочь в случае необходимости.

Геологическая служба США заявила, что землетрясение имеет предварительную магнитуду 6,7 балла и ощущалось также в Сирии, Грузии и Армении.

Ранее мы писали о том, что 11 января в Турции, недалеко от Стамбула, произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла, которое ввергло в панику местных жителей.

Также мы сообщали, что 1 января Албанию всколыхнуло новое землетрясение, сила подземных толчков составила 4,2 балла. Они ощущались неподалеку от старинного города Дуррес на западном побережье страны.