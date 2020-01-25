Американский финансист Джордж Сорос решил вложить 1 миллиард долларов в создание специализированного всемирного университета. Планируется, что его студентов будут обучать бороться с авторитарными правительствами и изменением климата.

Как сообщает Bloomberg, о грандиозных планах миллиардер заявил на Всемирном экономическом форме в Давосе.

Сорос назвал авторитаризм и изменения климата равнозначными по важности вызовами, угрожающими цивилизации. Университет будет носить название Open Society University Network (OSUN) и станет всемирной обучающей платформой. Она позволит не только учиться, но также проводить исследования.

Университет будет создан в сотрудничестве с Центральным европейским университетом и американским Бард-колледжем. По словам Сороса, OSUN будет давать качественное образование и академическую свободу, развивать у студентов критическое мышление.

"Принимая во внимание чрезвычайную климатическую ситуацию и нестабильность в мире, не будет преувеличением сказать, что 2020 год и следующие за ним несколько лет будут определять не только судьбу Си (председателя Китая Си Цзиньпина – Ред.) и Трампа, но и участь всего остального мира", – сказал богач.

Как ранее сообщала "Страна", на днях стало известно, что фонд Сороса "Возрождение" платил следователям и прокурорам, которые вели дела об убийствах на Майдане.

Также мы приводили заявление Рудольфа Джулиани, что четыре посла США в Украине были ставленниками миллиардера.