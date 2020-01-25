Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нацелен реализовать все свои цели за одну каденцию на этом посту, и затем передать управление страной другому человеку.

В интервью израильскому "9 каналу", отвечая на вопрос о том, получится ли у него в жизни то, что вышло у его персонажа в сериале "Слуга народа", Зеленский сказал: "Вы мне об этом скажете через четыре года. И вот эти ключики от вот этой новой Украины – это вот последний пункт. И вот эти ключики от новой Украины передать другому человеку, которому будет уже легче. Это амбиция".

В тоже время Украина ищет альтернативу Минским соглашениям, несмотря на то, что на их основании возможно построить диалог с руководством Российской Федерации касательно прекращения войны и урегулирования ситуации на Донбассе.

Только прямой контакт с Владимиром Путиным может помочь вернуть на родину удерживаемых на Донбассе, в Крыму, и на территории России украинцев, считает президент Украины Владимир Зеленский.

Такие заявления глава украинского государства сделал в эфире израильского "9 канала".

О войне на Донбассе

"Я интуитивно ощущаю, что это нужно не только Украине. И у меня ощущение, что это также нужно России, это также нужно Европе и миру. Потому что если этот прецедент останется вот таким, что, мол, так и можно, и это безнаказанно, или у таких историй нет выхода…", - сказал он в интервью израильскому "9 каналу".

Отвечая вопрос о необходимости наказания за развязывание войны на Донбассе, Зеленский указал: "Погибли люди – это уже наказание всем. И все, кто в этом принимал участие, не будут прощены. Конечно, люди, которые стреляли в украинцев, боевики, должны быть наказаны. А как по-другому? В правовом направлении, через суд, как это делается в цивилизованном мире, но чем дальше это будет идти, тем глубже будет эта рана".

"Я ощущаю и чувствую, что это большая беда, которая навсегда оставит шрам между Украиной и Россией. Рассосётся ли этот шрам – я вообще не уверен", - отметил Зеленский.

О территориальной целостности

"Мы не видим вообще решения конфликта без возвращения нашей территориальной целостности. У нас очень большая страна. Я знаю, что такое горе, как у нас, есть и в других странах. Есть Грузия, Молдова, если далеко не ходить. Но Украина слишком большая страна. Там несколько миллионов украинцев. Мы, конечно, должны вернуть все наши территории", - сказал он.

Я даже сейчас не о международных институциях, судах. Это серьезный прецедент для всего мира, что так можно. И это самое страшное. Это ужасно и это плохо. Если это так закончится в Украине, что мы не вернём наши территории, я уверен, тогда это не последняя история", - отметил Зеленский.

О Минских соглашениях

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Минские соглашения являются на сегодняшний день единственным документом, на основании которого можно вести диалог по прекращению войны и урегулированию ситуации на Донбассе.

"У Минских соглашений есть настоящее, и в этом настоящем есть Украина, с теми проблемами, которые у нас возникли, с той войной на Донбассе, которую не мы начали, не мы ее принесли на нашу территорию. Минские соглашения в нынешнем виде – это единственное, что пока есть, идешь по ним, не идешь, ты строго по ним идешь или ты хочешь их пересмотреть, но это бумага, документ, это объект, вокруг которого возможно встречаться. На уровне Трехсторонней контактной группы в Минске или на уровне продолжения существенных шагов, исходя из Минских соглашений, уже на встречах в Нормандском формате", - сказал Зеленский.

"Вокруг чего-то еще встречаться? Конечно, мы думаем об этом. Разрабатываем ли мы другие варианты, если не сработает этот вариант? Да", - добавил президент.

Зеленский отметил, что по реализации Минских соглашений есть претензии к "той стороне, стороне боевиков, которых поддерживает Россия".

"Конечно, у нас появился диалог, мы стали о чем-то говорить. Это важно. Три года не было Нормандского формата. Мы договорились. Мы вернули моряков до Нормандского формата, вернули корабли, Россия на это пошла. Очень важно, значит, мы о чем-то говорим", - отметил он.

О диалоге с Путиным

Также Зеленский подчеркнул, что ему нужен прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным для того, чтобы вернуть в Украину всех удерживаемых на территориях Донбасса, Крыма и России лиц.

"Возвращение моряков и кораблей – это отношения, не связанные с "Минском" и Нормандским форматом, это прямой диалог между мной и президентом Российской Федерации. А как иначе? По-другому мы ничего не закончим, никого не вернем. Есть люди, которые на той стороне находятся в тюрьмах, граждане Украины, активисты, крымчане, которых перевезли на территорию России. С кем мне решать эти вопросы? Мне надо их решать с тем, кто всё решает там, - это президент Российской Федерации", - заявил он.

Зеленский указал, что возвращение людей ему важнее вопросов этикета. "Дипломатично или не дипломатично... Это, честно говоря, без меня. Будет возможность – через несколько лет. А до этого есть возможность закончить эту войну, кровопролитие", - отметил он.

Об отношениях с США и Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что экономические и геополитические отношения Украины со США находятся на хорошем уровне, и их нужно улучшать, не втягиваясь во внутренние политические процессы.

"Для меня были важны хорошие отношения со США, которые в разные периоды были разными. Я считаю, что выборы (в США - Ред.) – это сугубо политический вопрос, и точно не вопрос Украины, а вопрос США. Их президент, их народ, выбирайте, кого хотите, мы поддержим ваш выбор", - сказал он в интервью израильскому "9 каналу".

Зеленский отметил, что когда после его телефонного разговора в сентябре с президентом США Дональдом Трампом стала развиваться "какая-то история", то он делал всё возможное, чтобы Украину не втягивали в этот политический вопрос.

"Потому что между странами, уважающими друг друга, независимости от национальности, вероисповедания, ширины, важности, ядерности или безъядерности, важны отношения только экономические и геополитические. А я считаю, что в этих двух направлениях, экономики и геополитики, у нас со США всё нормально. Вот это "всё нормально" нужно улучшать, но точно не ухудшать", - подчеркнул он.

Зеленский указал, что текст его разговора с Трампом все читали. "Это популярное чтиво. Я так понимаю, что США могли даже это, как бестселлер, потом продать. Большего, чем там было, мне добавить нечего", - отметил он.

На очередной вопрос журналистов о том, давил ли на него Трамп во время этого разговора, Зеленский ответил, полушутя: "Я в своей жизни о давлении слышал только от своей бабушки, которая жила с нами. Я вообще жил с двумя бабушками, и всё время мерил им давление. На меня в принципе очень сложно давить".

О смене элит и команде

Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что нынешнюю украинскую власть ожидает еще много кадровых изменений, пока не будет сформирована идеальная команда.

"Я хочу завершить войну, хочу поменять имидж Украины, которым занимались все вокруг, показывая, что это коррупционная страна и тут коррупционер на коррупционере. Мы сменой людей, сменой элит, сменой правительства показываем это, что мы другая страна. И не только сейчас кадровыми изменениями, которые будут много раз меняться. И я уверен, что нас ждет большое путешествие в кадровые изменения, и это нормально. Надо менять, менять, менять. Подбирать идеальную команду", - сказал он.

Зеленский указал, что нужно "почистить" высшие эшелоны власти, правоохранительные органы.

"Это долгая история, но я считаю, что за мою каденцию мы это обязательно сделаем. Стабилизировать, поменять имидж Украины", - подчеркнул он.

О премьере Гончаруке

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, почему решил оставить премьер-министра Алексея Гончарука на посту.

"Я считаю, что всему есть объективные причины. Он, как хорошая машина, не наездил еще то количество километров, после которого вы меняете автомобиль. Я не сравниваю его с вещью, это просто аллегория. Молодой, как мне кажется, очень нужный этой стране, этому времени сейчас человек", - сказал он.

Зеленский указал, что те вопросы, о которых он говорил с Гончаруком, должны быть решены. "Он устанет – он пойдет, он не справится – он освободит это кресло. Это справедливо. Но еще немного нужно ему времени, чтобы показать результат. Ведь на самом деле это время бежит в Украине очень быстро. Он работает четыре месяца, пошел пятый, запал у него есть", - отметил он.

О сбитом в Иране "Боинге"

"Мы сделали всё, чтобы Тегеран не смог не допустить нас к месту происшествия, к телам. Там были вопросы, в первый же день наши ребята, профессионалы, сообщали мне, что нет кабины, крыла, кресел. Естественно, мы, вместе с нашими партнерами, давили на иранскую сторону, чтобы мы получили все возможные вещественные доказательства. И действительно, на второй день после этого давления мы это получили", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Украина не выходила в публичное поле в первый же день с версией о том, что самолет был сбит, потому что "всё должно быть по полочкам", и серьезные обвинения требуют очень серьезных подтверждений.

По его словам, Украина практически с самого начала знала и была уверена, что версия о "технических ошибках, неполадках, не том курсе, непрофессиональном управлении самолетом" не верная.

"Сейчас мы уже можем об этом говорить, свидетели этому близкие и родные, я на второй день, понимая, что происходит, как это может ударить по имиджу Украины и авиакомпании, а самое страшное – по родственникам, я приехал к ним и сказал, чтобы они точно знали, на сто процентов, что это не техническая ошибка, не ошибка их родных и профессионального экипажа", - рассказал он.

Президент указал, что Украина добилась признания Ираном факта сбивания самолета благодаря своей комиссии, которая работала на месте, а также участия международных партнеров в лице США, Великобритании, Канады.

"У нас было общение и с израильской стороной тоже, общались на эту тему наши службы. Мы получали факты и данные, которые нам помогли сосредоточиться на версии все-таки не технической ошибки, а убийства пассажиров, что самолет был сбит ракетой. Мы смогли добиться, что на уровне президента, на всех дипломатических уровнях иранская сторона признала, что наш самолет был сбит их ракетой", - отметил он.

Зеленский также акцентировал, что для установления истины по катастрофе украинского самолета в Тегеране больше всего поработали украинские специалисты, что признали все международные партнеры.

Президент вновь заявил, что Украина обязательно добьётся, чтобы все виновные в этой трагедии были наказаны.

Напомним, в Кремле заявили, что встреча Путина и Зеленского в Израиле не состоялась, потому что президент Украины отменил визит на форум памяти жертв Холокоста и лидеры двух стран даже не поприветствовали друг друга.

Также мы писали, что пресс-секретарь Путина полагает, что если главы Украины и России посчитают встречу необходимой, то такой контакт может быть согласован в любой момент.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский отправился из Давоса в Израиль с рабочим визитом.