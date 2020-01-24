Обнародована аудиозапись двухлетней давности, на которой президент США Дональд Трамп общается с партнером своего адвоката Рудольфа Джулиани Львом Парнасом. На записи собеседники обсуждают устранение тогдашнего посла в Украине Мари Йованович.

Материалы оказались в распоряжении телеканала ABC, который их и выложил на своем сайте.

Запись была сделана 30 апреля 2018 года во время обеда в Trump International Hotel в Вашингтоне. На пленке слышны голоса Трампа, Парнаса и еще одного партнера Джулиани Игоря Фрумана. Вероятно, последний и записывал разговор.

Собеседники обсуждали необходимость устранить посла с поста.

"Я думаю, что самая большая проблема в том, чтобы избавиться от посла. Она осталась еще со времен администрации Клинтона. Она по сути слоняется вокруг и говорит всем: "Погодите, ему (Трампу - Ред.) устроят импичмент, вы только погодите", - произнес Парнас.

Парнас и Фруман уверяли президента, что Йованович злословит о нем.

"Избавьтесь от нее! Избавьтесь от нее завтра же. Мне все равно. Избавьтесь от нее завтра. Выгоните ее. Ок? Сделайте это", - в итоге восклицает Трамп

Запись доказывает, что вопреки заявлениям Трампа об обратном, он был знаком с Парнасом.

В АВС сообщили, что копия записи направлена в прокуратуру Южного округа Нью-Йорка.

Как писала "Страна", Йованович досрочно отстранили от должности посла в мае 2019 года.

Осенью пресса писала, что причиной увольнения стал отказ дипломата просить Киев начать расследование дела Байденов.