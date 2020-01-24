С 4 по 7 февраля в Украину осуществит визит Арлем Дезир. Он занимает пост представителя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ. Чиновник ОБСЕ примет участие в обсуждении скандального законопроекта о дезинформации.

Об этом в Facebook написал глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко со ссылкой на источники НСЖУ.

"Господин Дезир готов принять участие в обсуждении с властью и обеспечить юридический пересмотр законопроекта о борьбе с дезинформацией, чтобы гарантировать, что он не повлияет негативно на свободу СМИ и полностью будет соответствовать международным стандартам", - написал Томиленко.

Журналист добавил, что фактически дипломат высокого уровня будет работать с руководством Министерства культуры Украины, чтобы оно "не толкало Украину на путь нарушения обязательств в сфере свободы СМИ".

Также предполагается встреча Дезира с руководством Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Ранее "Страна" цитировала заявление представителя ОБСЕ по поводу закона о дезинформации. Дезир считает, что в предлагаемом виде он неприемлем.

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