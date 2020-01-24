Юная Мария Камынина вела личный дневник, в котором писала жуткие рассказы и упомянула собственную смерть и свою подругу 16-летнюю Еву Лысенко. Мать убитой рассказала, что 19-летняя девушка любила фильмы ужасов, и носила темную одежду.

Родители трагически погибших в Киеве девушек пришли на эфир телепередачи "Касается каждого", в котором рассказали новые подробности гибели девушек.

"В тот день, когда я выбрала все неправильно, моя жизнь оборвалась, будто зависла во времени, я жила несколько лет вне ее. Как это случилось? Если кого-то это волнует, то я перескажу в подробностях мое убийство", - написала Камынина в своем дневнике.

Далее девушка описывает свою смерть и реакцию на трагедию своей подруги Евы.

"Все произошло быстро, практически за минуту. Я, уже, ни на что, не реагируя, лежала в крепких объятиях "убийцы". Поскольку я не могла сдвинуться с места, мне пришло в голову дотянуться до них рукой, хоть дотронуться в последний раз.

"Она мертва", - я услышала это из уст Евы, она возмущенно смотрела на Сергея, заплакала, а потом обняла", - писала Мария.

По словам экспертов, подобные записи могут говорить о том, что Мария знала своих убийц или их окружение, а значит попала в квартиру по доброй воле.

"Когда мы приехали на идентификацию тела, увидели ужасную картину. Вся голова и лицо дочери были в крови. Левый глаз подбит. Я Маричку узнала сразу. [...] Тело избито, поколото. В районе сердца сквозная рана. Нам сказали, что ее закололи ножом. Когда мы ребенка привезли домой, то увидели, что кожа на лице и щеках у нее просто срезана тонким слоем. На ногах и руках тоже срезана кожа. Раны - как моя ладонь. Под глазом ножом снизу вверх подрезали кожу", - рассказала мать Оксана Цымбалюк.

По словам женщины, некоторые раны напоминали по форме крест - их было около 50. Также девушке перерезали горло.

"На шее вырезан огромный фрагмент кожи с мясом. Рана настолько глубокая, что выглядывал шейный позвонок. Ноги были черными. У нас подозрение, что, кроме того, что ребенка зверски убили, ее еще изнасиловали. Одна рука дочери была вывернута в локте абсолютно неестественным путем ", - рассказала со слезами мать.

Она также заверила, что перед убийством девушку пытали с особой жестокостью.

Поделился переживаниями и отец убитой Марии. Он отметил, что, несмотря на то, что служил на флоте и во жизни видел, такое зверство, как преступники сделали с молодыми девушками, показывают не в каждом фильме ужасов.

"Такое сделать с человеком за час невозможно. Аккуратно срезана кожа с лица и тела. Это могла сделать или аккуратная женщина, или хирург. На шее срезана кожа. На левой руке кожа свисала. На ногах была видна мужская рука - кожу рубили по живому ", - рассказал мужчина.

По его словам, ни одна рана не была смертельной и девушка активно сопротивлялась, о чем свидетельствуют следы на руке.

"Весь живот в ножевых ранах. Под конец они ее, вероятно, держали за волосы, и срезали с мясом в позвонка кожу с волосами. Там нет крупных сосудов, поэтому Маричка еще была жива. Чтобы она не прикрывалась - зрение же у человека бинокулярное, ее пырнули ножом в глаз. Вместо глаза у дочери месиво. Она уже не видела и не могла защищаться. Тогда ее ударили по голове, проломили череп. А потом уже ударили ножом в сердце. У Евы была повреждена шея ", - добавил отец Марии.

Мать убитой 16-летней Евы Лысенко Мария Якубовская также рассказала о пережитом ужасе.

"Я только хочу знать, за что поплатились эти дети. Я бегала, искала Еву. Я еще 2 января проснулась ночью в холодном поту. Я чувствовала, что случилось что-то ужасное. О чем, собственно, нам сообщили в полиции. Когда увидела тело дочери в морге, ее лицо было не сильно избито, поэтому я ее узнала. Сначала мне показали тело Маши. Я бы ее не узнала ", - заплакала женщина.

"Нас с мужем постигло большое горе. Нашу единственную дочь убили зверски. Перед тем ее еще пытали. Мы хотим знать, кто это сделал, за что и почему ее нашли в той проклятой квартире в шкафу. Я жила в селе, а Маричка в Киеве. Мы не виделись с ней определенный промежуток времени. Она постоянно была на работе, и не могла приехать. Мы контактировали по телефону. У Маши было много разных интересов, она играла на пианино, любила музыку. Для нас Маричка была лучшей. Без нее жизнь потеряла всякий смысл, в душе полная пустота. Нас нет", - не смогла удержаться Оксана Цымбалюк.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве обнаружили тела двух девушек в одной из квартир на улице Кирилловской. Через несколько дней подозреваемые мужчина и женщина были обнаружены в Одессе.

Также мы рассказывали о том, что подозреваемый в убийстве двух девушек в Киеве ранее отсидел 10 лет за изнасилование.