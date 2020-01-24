Кирилл Вышинский запускает программу про Украину на канале "Россия 24"
Возглавлявший портал РИА Новости Украина, а теперь занимающий должность исполнительного директора МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский готовит новый проект "Типичная Украина".
Это будет программа о жизни в стране. Она стартует на телеканале "Россия 24" в следующую среду, 29 января.
Как много вы знаете об Украине? Не о политиках, а о людях, их истории, культуре, традициях. Новый телевизионный проект Кирилла Вышинского «Типичная Украина» как раз об этом. Нам лично очень интересно.— Зубовский, 4 (@zubovski4) January 24, 2020
Первый выпуск уже 29 января в 13:00 на «Россия-24». Не пропустите!#Украина pic.twitter.com/4dS031C7ZK
В пресс-службе агентства "Россия сегодня" отметили, что проект будет о стране, а не о политике. Первая серия выйдет в эфир в 13:00 по Москве (12:00 по Киеву).
"Я хочу рассказать россиянам об Украине, которую я знаю, которая есть у каждого украинца", - пояснил концепцию программы сам Вышинский.
Ранее "Страна" подробно рассказывала об аресте Вышинского, его уголовном деле и освобождении.
Мы также писали, что после переезда в Россию по обмену 7 октября журналиста назначили в "Россию сегодня".