Кирилл Вышинский. Фото: rbc.ru

Возглавлявший портал РИА Новости Украина, а теперь занимающий должность исполнительного директора МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский готовит новый проект "Типичная Украина".

Это будет программа о жизни в стране. Она стартует на телеканале "Россия 24" в следующую среду, 29 января.


В пресс-службе агентства "Россия сегодня" отметили, что проект будет о стране, а не о политике. Первая серия выйдет в эфир в 13:00 по Москве (12:00 по Киеву).
 
"Я хочу рассказать россиянам об Украине, которую я знаю, которая есть у каждого украинца", - пояснил концепцию программы сам Вышинский.

Ранее "Страна" подробно рассказывала об аресте Вышинского, его уголовном деле и освобождении.
 
Мы также писали, что после переезда в Россию по обмену 7 октября журналиста назначили в "Россию сегодня".

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