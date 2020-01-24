В Украине появятся автоматические пункты фиксации веса крупногабаритных фур. Новые посты будут оснащены устройствами фото- и видеозаписи. Там же смогут индетифицировать автомобиль по номерному знаку. Перед новыми пунктами установят соответствующие дорожные знаки.

Автоматические пункты призваны фиксировать превышение весовых и габаритных норм, прописанных для транспортных средств в соответсвующем законе.

Это нововведение вводится постановлением Кабинета министров № 1174 от 27 декабря 2019 года, сообщает ЛИГА.Закон.

Так, согласно решению Кабмина, пункты должны обеспечивать:

измерение нагрузок, приходящихся на каждую ось транспортного средства

измерение общей массы транспортного средства

определение количества осей транспортного средства и отнесение его к соответствующей категории, которые утверждены Мининфраструктуры

измерение межосевых расстояний транспортного средства

определение количества колес (скатности) на осях транспортного средства

измерение его габаритов

фиксацию и распознавание номерного знака

фиксацию фронтального изображения транспортного средства;

фиксацию общего вида транспортного средства (вид сбоку) в момент проезда через автоматический пункт (обзорная фотография, на которой отображены его контуры и количество осей)

первичную обработку собранных данных и передачу информации в центр обработки данных с помощью канала связи, обеспечивающего криптографическую защиту передаваемой информации

аутентификацию автоматического пункта, контроль целостности, авторства и доступности информации, передаваемой от автоматического пункта в центр обработки данных

В свою очередь центр обработки полученных на этих пунктах данных должен обеспечивать:

взаимодействие с единой информационной системой МВД и другими информационными и информационно-телекоммуникационными системами Укртрансбезопасности, Госпогранслужбы, соответствующих органов государственной власти, Укрпочты, а также с телекоммуникационными сетями операторов, провайдеров телекоммуникаций;

автоматизированное формирование (с обеспечением автоматической проверки транспортных средств и их номерных знаков по базам (банкам) данных, реестрам, которые входят в единую информационную систему) постановлений о наложении административного взыскания за правонарушение в сфере обеспечения безопасности на автомобильном транспорте в отношении резидентов Украины;

передачу информации должностным лицам Укртрансбезопасности о фиксации превышения весовых и/или габаритных норм транспортными средствами, принадлежащими нерезидентам Украины.





Центр обработки будет передавать информацию в информационно-телекоммуникационную систему Укртрансбезопасности, которая рассмотрит дела касательно нарушений весовых и габаритных норм.

Напомним, что данное постановление Кабмина должно облегчить функционирование законов, которые вступили в силу 25 сентября. Согласно им, в Украине увеличились штрафы за перегруженные фуры.

Верховная Рада поддержала данные законопроекты на очередном заседании 11 сентября.