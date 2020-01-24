Директор Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова записала видеообращение по поводу допроса Петра Порошенко 24 января в ее ведомстве. Допрос сопровождался потасовками, пафосными заявлениями экс-президента на камеру и попытками народных депутатов проникнуть в ГБР.

Обращение главы ГБР выложено на сайте Бюро и в YouTube.

Что касается недопуска народных депутатов в помещение ГБР, Венедиктова заметила, что на это есть решение Конституционного суда Украины от 10 апреля 2003 года. В нем четко указаны нормы допуска в помещения зданий с учетом режима допуска.

"Относительно безотлагательного приема депутатов лично мной. Уважаемые народные депутаты! Я работаю, у меня расписан график, у меня есть встречи и совещания, я работаю ради интересов и других граждан Украины, а не живу только интересами народных депутатов. И все же решение Конституционного суда четко указывает, что такое неотложный прием народного депутата: это тот, который не может быть отложен на длительное время и осуществляется раньше приема других должностных лиц и граждан. Если вы считаете необходимым встретиться со мной - давайте встретимся! Но я очень прошу, не делайте это параллельно с допросом гражданина Порошенко. Потому что это выглядит как влияние на следственные действия. К тому же он 27 раз не являлся на допросы", - сказала Венедиктова.

Видео: YouTube/ Державне бюро розслідувань

Затем чиновница перешла к теме обращений семей Небесной сотни, которые тоже подтянулись на допрос.

"...Сообщаю, что сегодня следователи подразделения в делах Майдана пытались взять это обращение и зарегистрировать. Обращались непосредственно к Петру Алексеевичу, но получали ответ, что он это сделает способом, который пожелает. На все обращения граждан, поступающие в ГБР по почте, на ящик, через канцелярию, через следователей, мы отвечаем в четко установленный законом срок. Поэтому здесь не надо манипулировать - мы отвечаем на обращения абсолютно всех граждан", - заверила директор ГБР.

Также она добавила, что всегда открыта для диалога с семьями Небесной сотни, что она и демонстрировала личными встречами.

В конце Венедиктова обратилась к Порошенко.

"...Я хочу сообщить Петру Алексеевичу: я не буду общаться по телефону. И не ищите любой другой повод, вроде обращений граждан. Я не руковожу органом досудебного расследования, поэтому, пожалуйста, обо всех уголовных производствах, по которым вы проходите свидетелем, общайтесь со следователями. Давайте начинать жить по закону, давайте начинать уважать закон и давайте каждый начнет с себя!" - завершила Венедиктова.

"Страна" внимательно следила за событиями у ГБР 24 января.

Наша видеоблогер Олеся Медведева посвятила допрос-шоу отдельный выпуск "Ясно. Понятно".