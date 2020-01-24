Положения о поэтапном повышении пенсионного возраста на 5 лет для граждан, работающих во вредных условиях признаны неконституционными. Такое решение принял Конституционный суд Украины.

Свое решение суд обосновывает тем, что работники, которые соглашались на вредную работу имели надежду на то, что они выйдут на пенсию на тех условиях, которые прописаны в законе "О пенсионном обеспечении" от 5 ноября 1991 года № 1788-XII.

Об этом сообщает пресс-служба Конституционного суда.

"После внесения изменений законом №213, их право выхода на пенсию на определенных условиях сужено. Указанное Конституционный суд Украины расценил как ухудшение их юридического положения о праве назначения пенсии. Кроме того, Суд решил закрыть конституционное производство по делу в части, касающейся утверждения народных депутатов о неконституционности других оспариваемых положений в связи с их несоответствием требованиям закона Украины "О Конституционном суде Украины", - говорится в решении суда.

В пресс-службе суда также отметили, что это решение является обязательным, окончательным и обжалованию не подлежит.

Напомним, что уже с апреля этого года пенсионный возраст для украинок повысится. Они смогут уходить с работы в возрасте 59,5 лет. Стоит отметить, что через год планируется новое повышение, еще на полгода.

Также мы писали, что 10 января Верховный суд постановил, что Кабинет министров не сможет отменить доплаты к пенсии, определенные законом.