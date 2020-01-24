В Китае менее чем за месяц вспышки неизвестной формы коронавируса 2019-nCoV, число инфицированных достигло 896 человек.

По последним данным на 16:00 24 января, 26 человек умерли, а 36 человек смогли вылечиться. Об этом сообщает GlobalTimes.

Опасную болезнь уже окрестили "уханьской пневмонией". Большинство смертных случаев регистрируют в провинции Хубэй.

Вспышка таинственной пневмонии была зарегистрирована 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй). В январе сообщалось, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса.

Из-за смертоносного коронавируса власти Китая остановили продажу туров в страну, а в Пекине собираются отменить массовые мероприятия на китайский новый год, который должны были праздновать в ближайшие выходные.

Для Украины ситуация с китайским коронавирусом будет иметь серьезные последствия. Так, в стране зафиксировали вспышку птичьего гриппа на этой неделе, после чего Европа запретила ввоз мяса птицы из Украины.