Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива записал видеообращение с угрозами к Артуру Палатному. Этого бывшего парламентария от "Блока Петра Порошенко" он обвинил в организации кампании против себя и объявил на него охоту.

Ролик Кива выложил на своем Facebook.

Видео: Facebook/ kivailya

"Хочу передать привет главному сутенеру нашей страны Артуру Палатному. Смотри: я жив и здоров, готов к нападению и точно не стону, как твоя сучка Моня (участник АТО Михаил Майман, с которым у Кивы на днях была драка - Ред.). Сколько бы ты денег ни вливал в СМИ, хуже меня это не сделает. Да, я плохой, но я иду за тобой и за твоими гадами. Тем же Паламарчуком, экс-народным депутатом. Кто он там? Генерал-полковник, оборотень в погонах, который, с@ка, жил всю жизнь с преступлений. Смотрите, я иду за вами. Я посажу вас, я закрою ваши публичные дома, я засуну их в ваши вонючие рты", - с задорным огоньком в глазах произнес политик.

В конце обращения он заверил, что никто и ничто не в силах остановить его.

"Остановить меня не может никто, кроме моего руководителя, моей мамы и Господа Бога. А у них я за вас получил согласование. Добро пожаловать в ад, бл@ди", - не в совсем парламентских выражениях завершил речь нардеп.

Летом 2016 года "Страна" рассказывала, что у Палатного совместный с Виталием Кличко бизнес, связанный с элитной недвижимостью. Кстати, в прошлом году Кива в соцсети припомнил Палатному и это, написав, что заодно с мэром тот занимается незаконными стройками и уничтожением архитектурных ценностей.

А 22 января мы рассказывали, что в ресторане на Крещатике Кива подрался с атошником Майманом, которого он упомянул в обращении к Палатному.