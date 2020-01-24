Сотрудниками правоохранительных органов Болгарии вместе с представителями Офиса Генерального прокурора и Службы безопасности Украины на территории Болгарии задержан Алексей Москаленко (Левин), который разыскивается по подозрению в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк.

О задержании 24 января сообщил Офис генерального прокурора в Тelegram-канал.

О появлении Алексея Левина в деле Гандзюк сообщил еще бывший генпрокурор Юрий Луценко в декабре 2018 года. Известно, что Левин является закоренелым уголовником.

"Страна" узнала, что Левина на самом деле зовут Алексей Москаленко. Ранее он был осужден на 15 лет по обвинению в организации убийств и разбойных нападений на водителей в Херсонской области. Общее количество доказанных убийств - 15 человек. Отцу Левина за аналогичные преступления дали пожизненный срок.

Несмотря на серьезность преступлений Левин вышел на свободу досрочно по закону Савченко. По версии следствия, именно Левин был ключевой фигурой в организации нападения на Гандзюк. Он выехал из Украины в день, когда полиция задержала первых подозреваемых по делу.

Как сообщала "Страна", на днях задержали подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк, еще 9 человек получили подозрения.

Так, подозреваемого в деле об убийстве херсонской активистки Игоря Павловского отправили на 2 месяца в СИЗО.