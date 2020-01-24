В иракской столице пропали четыре сотрудника французской неправительственной организации "Срочная помощь христианам Востока" (SOS Chretiens d'Orient). Среди них три француза и один гражданин Ирака.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на газету Le Figaro, люди исчезли еще 20 января вечером. Однако известно об этом стало сейчас.

Как уточнили в организации, ее члены ушли из отеля в одном из иракских городов и не вернулись.

"Они покинули свой отель и отправились на встречу в Багдад. Мы потеряли с ними телефонный контакт поздно вечером в понедельник", - сказала коллега пропавших Жанна дер Агопян.

Как выяснилось, французы отправились в Багдад для продления виз и решения других административных вопросов. По предварительным сведениям, речь идет об похищении людей. Сотрудники исчезнувших уверяют, что они "здоровые опытные люди с отличным знанием правил безопасности в опасной зоне".

SOS Chretiens d'Orient - организация со штаб-квартирой в Париже. Ее филиалы находятся в иракском Курдистане, в том числе в столице Эрбиле. Также сотрудники организации работают в Сирии, Ливане, Иордании и Египте.

В прошлом году "Страна" приводила статистику, по которой в Украине всего за два месяца без вести пропали 1 281 человек.

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